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Суворовские военные училища

Суворовские военные училища - РИА Новости, 21.08.2023

Суворовские военные училища

Суворовские военные училища (СВУ) – средние военно-учебные заведения интернатного типа. Входят в сеть довузовских учебных заведений Минобороны России наряду с... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T02:01

2023-08-21T02:01

2023-08-21T02:01

справки

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Суворовские военные училища (СВУ) – средние военно-учебные заведения интернатного типа. Входят в сеть довузовских учебных заведений Минобороны России наряду с президентскими кадетскими училищами, кадетскими корпусами и др. Суворовские военные училища были образованы в Советском Союзе в ходе Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" от 21 августа 1943 года. Автором идеи создания суворовских училищ стал известный русский, советский военный деятель, генерал Алексей Игнатьев. 17 апреля 1943 года он в письме, адресованном народному комиссару обороны Иосифу Сталину, писал: "Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток дисциплинированности детей в домашней школьной обстановке вызывает необходимость создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной Армии…"21 августа 1943 года над Москвой прогремели салюты в честь разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. В этот же день Сталин подписал приказ о создании суворовских военных училищ. Предложенное название училищ – "сталинские" – он изменил на "суворовские" и сделал приписку: "По типу старых кадетских корпусов".Постановлением предусматривалось "создание для детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов, суворовских военных училищ по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения семь лет, с закрытым пансионом для воспитанников".Из первых девяти суворовских военных училищ, предусмотренных постановлением к созданию в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года, пять училищ (Новочеркасское, Воронежское, Курское, Калининское и Ставропольское) формировались в соответствующих их названию городах, а еще четыре училища (Краснодарское, Сталинградское, Харьковское, Орловское) в связи с отсутствием пригодной материальной базы временно создавались в городах Майкопе, Астрахани, Чугуеве, и Ельце соответственно.Одновременно шло создание суворовских училищ в системе НКВД (постановление СНК СССР от 4 сентября 1943 года) – Кутаисского (в 1946 году ставшего Ленинградским), и Ташкентского. 19 декабря 1943 года большинству сформированных суворовских военных училищ в торжественной обстановке были вручены Боевые Красные Знамена, что означало, что училища становились воинской частью. Под этими знаменами суворовцы Горьковского, Калининского, Орловского и Тульского СВУ приняли участие в составе сводного полка суворовцев в Параде Победы 24 июня 1945 года. С тех пор участие суворовцев в военных парадах стало традицией. В июне 1944 года было принято постановление об открытии в стране еще шести суворовских военных училищ: Горьковского, Казанского, Куйбышевского, Саратовского, Тамбовского и Тульского. В 1953 году были дополнительно образованы Минское, а в 1955 году – Ленинградское СВУ.В последующем в связи с передислокацией ряд училищ изменили свое название: Горьковское стало Московским, Курское – Уссурийским, Сталинградское – Оренбургским, Харьковское – Киевским, Краснодарское – Орджоникидзевским, Орловское – Свердловским и т.д.В суворовские училища принимались мальчики, начиная с 10-летнего возраста. При училищах организовывались младшие и старшие приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом классе, куда принимались ребята в возрасте от 8 до 10 лет. В целях полного укомплектования одновременно всех СВУ в 1943 году, в виде исключения, было разрешено произвести прием четырех возрастов – от 10 до 13 лет включительно. Для воспитанников было установлено проживание в училищах, нахождение на полном государственном обеспечении и ношение специальной формы одежды военного образца.На должности преподавателей был отобран лучший офицерский состав, имеющий достаточный опыт педагогической работы и практический стаж в командовании подразделениями и частями Красной Армии. При наличии всех этих качеств, преимущество отдавалось офицерам, имеющим боевой опыт.Под училища были переданы лучшие здания в городах их постоянной дислокации.Внутренний порядок в училищах строился на основании "Правил внутреннего распорядка и поведения воспитанников суворовского военного училища". В отношении суворовцев в Правилах особо подчеркивалось, что "каждый воспитанник училища должен твердо знать, точно и беспрекословно выполнять установленный порядок в училище, все приказы и распоряжения своих начальников, добросовестно изучать науки и выполнять свои обязанности и задания по службе".В организационном отношении все суворовцы сводились в роты согласно штату. В первой роте были воспитанники двух старших классов – шестого и седьмого. Она состояла из трех взводов, состоящих в свою очередь из отделений. На должности командиров отделений и заместителей командиров взводов назначались лучшие суворовцы, которым присваивались звания "вице-сержант" и "старший вице-сержант". Позднее была введена для суворовцев должность старшины роты и звание "вице-старшина". Остальные роты состояли из учебных отделений. Из числа лучших суворовцев в них назначались старшие учебного отделения.Жизнь и деятельность суворовцев в стенах училища протекала по распорядку дня, который устанавливал начальник СВУ. В распорядке дня было предусмотрено шесть уроков; самоподготовка: для 1-2 классов – два часа, для других – три учебных часа; свободное время после обеда – три часа, из них 1,5 часа на воздухе; девять часов сна; увольнения: суббота (канун праздника), воскресенье и праздничные дни.Обучение в СВУ проводилось по 24 предметам. В неделю занимались шесть дней.Важная роль в воинском воспитании отводилась строевой подготовке, строевым смотрам, занятиям по тактике с использованием стрелкового оружия, взрывпакетов, химических патронов, сигнальных ракет и полевых телефонов.Учитывая статус закрытого военного заведения, применялись дисциплинарные взыскания и поощрения суворовцев, максимально приближенные к предусмотренным военными уставами требованиям.С 1950 года в училища стали приниматься мальчики в возрасте 10 лет, окончившие три класса начальной школы, прием в подготовительные классы прекратился.К середине 1950-х годов обучение детей лиц, погибших в годы Великой Отечественной войны, в основном было закончено. С 1956 года в суворовские военные училища стали приниматься сыновья военнослужащих Вооруженных Сил, лиц офицерского состава, находящихся в запасе и в отставке, а также рабочих, колхозников и служащих. Было установлено, что в них принимаются годные по состоянию здоровья к военной службе мальчики в возрасте не менее 11 лет с общеобразовательной подготовкой в объеме четырех классов начальной школы.В этот же период в СВУ была значительно расширена программа по военной подготовке. Если в первые годы существования училищ она слагалась из строевой подготовки, изучения материальной части стрелкового оружия и общевоинских уставов, то с октября 1957 года к этим дисциплинам добавились еще и основы военно-технической подготовки. Этот предмет знакомил суворовцев с принципами действия реактивного оружия, основами радиотехники, электроники, ядерной физики, с устройством и эксплуатацией автомобиля и средств связи.Первые 15 лет своего существования суворовские и нахимовские училища сохраняли многое от царских кадетских корпусов: семилетний срок обучения, форму одежды, распорядок дня, некоторые бытовые условия и традиции. В качестве обязательного предмета в программу обучения были введены танцы, факультативно – конная подготовка и фехтование.С 1956/1957 учебного года училища стали переводиться на учебный план, предусматривавший 2000 часов на изучение иностранного языка. В программу изучения иностранного языка были включены военный перевод, страноведение, экономическая география зарубежных стран на изучаемом языке.В 1960 годах в связи с сокращением Вооруженных сил ряд суворовских училищ были расформированы. Прекратили свое существование Саратовское, Тамбовское, Тульское (1960), Сталинградское (1961), Новочеркасское, Ставропольское (1962), Воронежское (1963), Куйбышевское (1964), Орджоникидзевское (1968) СВУ. Прекратили свое существование и СВУ других силовых структур: Ташкентское СВУ и Ленинградское пограничное (1960). Начиная с 1964 года сокращались и сроки обучения: сначала до трех лет, а с 1969 года – до двух.К концу 1970-х годов имелось восемь СВУ: Казанское, Калининское, Киевское, Ленинградское, Минское, Московское, Свердловское и Уссурийское.В период распада СССР суворовские военные и нахимовское военно-морское училище, несмотря на тяжелые экономические трудности, продолжали свою деятельность.В 1992 году суворовские и нахимовские училища вновь перешли на трехлетний срок обучения. В апреле 2008 года министр обороны России издал директиву, которой предписывалось с учебного 2008/2009 учебного года осуществлять переход суворовских военных и Нахимовском военно-морском училище Министерства обороны РФ вновь на семилетний срок обучения. В 2009 года тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков уволил из армии работавших в училищах офицеров-воспитателей и отстранил суворовцев от участия в парадах Победы 9 мая, мотивируя это тем, что марш отвлекает их от учебной деятельности. Однако возглавивший оборонное ведомство в ноябре 2012 года Сергей Шойгу эти решения отменил. В настоящее время в системе министерства обороны РФ действуют следующие суворовские училища: Екатеринбургское суворовское военное училище, Иркутское суворовское военное училище (откроется 1 сентября 2023 года), Казанское суворовское военное училище, Московское суворовское военное училище, Пермское суворовское военное училище, Санкт-Петербургское суворовское военное училище, Северо-Кавказское суворовское военное училище, Тверское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище, Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Уссурийское суворовское военное училище и приравненное к ним Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. В настоящее время прием в суворовское училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья граждан Российской Федерации, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.Кандидаты, поступающие в профессиональную образовательную организацию со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", дополнительно должны иметь музыкальную подготовку в объеме дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства.Прием иностранных граждан в училище осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.Прием в училище осуществляется по результатам вступительных испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку (в профессиональную образовательную организацию со специальным наименованием "военно-музыкальное училище" – по русскому языку и творческой направленности), определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище, уровня их физической подготовленности, а также оценки их общественных, творческих и спортивных достижений.Преимущественным правом приема в училище (за исключением военно-музыкального училища) пользуются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы; дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел; дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; иные лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)