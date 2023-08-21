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Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников

Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников - РИА Новости, 21.08.2023

Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников

Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:32

2023-08-21T10:32

2023-08-21T10:32

год педагога и наставника

общество

абхазия

россия

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СУХУМ, 21 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства республики."Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Всего в республику доставят 32 748 учебников по русскому языку, литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории", - говорится в сообщении.В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов. Около 85% учащихся средних образовательных учреждений обеспечены необходимыми учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников на сумму более 82 миллионов рублей.

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общество, абхазия, россия