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Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников
Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников - РИА Новости, 21.08.2023
Минпросвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников
Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:32
2023-08-21T10:32
2023-08-21T10:32
год педагога и наставника
общество
абхазия
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СУХУМ, 21 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства республики."Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Всего в республику доставят 32 748 учебников по русскому языку, литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории", - говорится в сообщении.В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов. Около 85% учащихся средних образовательных учреждений обеспечены необходимыми учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников на сумму более 82 миллионов рублей.
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общество, абхазия, россия
Год педагога и наставника, Общество, Абхазия, Россия
СУХУМ, 21 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства республики.
"Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Всего в республику доставят 32 748 учебников по русскому языку, литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории", - говорится в сообщении.
В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов. Около 85% учащихся средних образовательных учреждений обеспечены необходимыми учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников на сумму более 82 миллионов рублей.