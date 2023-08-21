https://ria.ru/20230821/tragediya-1891181152.html

Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен

Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен - РИА Новости, 21.08.2023

Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен

Ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев, сообщила... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T02:08

2023-08-21T02:08

2023-08-21T05:02

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев, сообщила столичная прокуратура. В воскресенье вечером прокуратура сообщила, что тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы. Тогда сообщалось, что личность матери не была установлена, а причину смерти установит судмедэкспертиза. "Предварительно, плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Считается, что ребенок имеет шансы родиться живым, если его гестационный возраст превышает 22 недели.

https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html

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происшествия, москва, россия