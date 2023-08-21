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Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен - РИА Новости, 21.08.2023
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02:08 21.08.2023 (обновлено: 05:02 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891181152.html
Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен
Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен - РИА Новости, 21.08.2023
Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен
Ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев, сообщила... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T02:08
2023-08-21T05:02
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев, сообщила столичная прокуратура. В воскресенье вечером прокуратура сообщила, что тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы. Тогда сообщалось, что личность матери не была установлена, а причину смерти установит судмедэкспертиза. "Предварительно, плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Считается, что ребенок имеет шансы родиться живым, если его гестационный возраст превышает 22 недели.
https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен

Ребенок, тело которого нашли в туалете в ТЦ в Москве, был сильно не доношен

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев, сообщила столичная прокуратура.
В воскресенье вечером прокуратура сообщила, что тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы. Тогда сообщалось, что личность матери не была установлена, а причину смерти установит судмедэкспертиза.
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"Предварительно, плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Считается, что ребенок имеет шансы родиться живым, если его гестационный возраст превышает 22 недели.
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