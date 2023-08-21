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Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США
Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США - РИА Новости, 21.08.2023
Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США
Посольство Китая в США осудило инициативы американских законодателей, запрещающие правительству КНР и китайским гражданам покупать сельскохозяйственные земли... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:24
2023-08-21T17:24
2023-08-21T17:34
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство Китая в США осудило инициативы американских законодателей, запрещающие правительству КНР и китайским гражданам покупать сельскохозяйственные земли или недвижимость на территории США вблизи военных баз, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление посольства. Как сообщается, в этом году законодатели в 33 штатах внесли 81 законопроект, который запретит правительству КНР, некоторым базирующимся в Китае предприятиям и "многим китайским гражданам" покупать земли или недвижимость вблизи военных баз. В настоящее время десятки таких законопроектов уже приняты в штатах Алабама, Айдахо и Вирджиния. По данным издания, сторонники законопроектов исходят из того, что китайское правительство якобы может "организовать шпионские операции на земле, купленной рядом с военными базами". "Политизация торговли и инвестиций противоречит принципам рыночной экономики и подрывает доверие людей к рынку США", - приводит газета заявление посольства. Диппредставительство отметило, что подобные ограничения могут "разжечь ненависть к азиатам в США и расовую дискриминацию, что противоречит американским ценностям".
https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, сша, алабама
В мире, Китай, США, Алабама
Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США
Посольство КНР осудило идеи США по запрету китайцам покупать земли у военных баз