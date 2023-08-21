https://ria.ru/20230821/ssha-1891339733.html

Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США

Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США - РИА Новости, 21.08.2023

Посольство осудило инициативы, ущемляющие права китайцев в США

Посольство Китая в США осудило инициативы американских законодателей, запрещающие правительству КНР и китайским гражданам покупать сельскохозяйственные земли... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:24

2023-08-21T17:24

2023-08-21T17:34

в мире

китай

сша

алабама

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство Китая в США осудило инициативы американских законодателей, запрещающие правительству КНР и китайским гражданам покупать сельскохозяйственные земли или недвижимость на территории США вблизи военных баз, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление посольства. Как сообщается, в этом году законодатели в 33 штатах внесли 81 законопроект, который запретит правительству КНР, некоторым базирующимся в Китае предприятиям и "многим китайским гражданам" покупать земли или недвижимость вблизи военных баз. В настоящее время десятки таких законопроектов уже приняты в штатах Алабама, Айдахо и Вирджиния. По данным издания, сторонники законопроектов исходят из того, что китайское правительство якобы может "организовать шпионские операции на земле, купленной рядом с военными базами". "Политизация торговли и инвестиций противоречит принципам рыночной экономики и подрывает доверие людей к рынку США", - приводит газета заявление посольства. Диппредставительство отметило, что подобные ограничения могут "разжечь ненависть к азиатам в США и расовую дискриминацию, что противоречит американским ценностям".

https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html

https://ria.ru/20230813/kitay-1889766909.html

китай

сша

алабама

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, алабама