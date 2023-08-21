https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891280586.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:12

2023-08-21T14:12

2023-08-21T15:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin производства США и "Акация", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.Там добавили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю. За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ Отражение атак в районе Работино и потери противника. брифинг МО РФ 2023-08-21T14:12 true PT5M08S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика