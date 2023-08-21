https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278543.html
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:10
2023-08-21T14:10
2023-08-21T15:06
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", виден поднимающийся дым после подбития одной из двух БМП ВСУ на полевой дороге. Одна из бронемашин на большой скорости покидает зону обстрела и движется сквозь лесопосадку по полю. Спустя некоторое время оператор БПЛА фиксирует, как оставшаяся в результате подбития БМП начинает разгораться, идет белый дым. Потом раздается мощный взрыв, связанный, вероятнее всего, с детонацией боеприпасов, которые перевозила украинская бронетехника.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП, раздался взрыв
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", виден поднимающийся дым после подбития одной из двух БМП ВСУ
на полевой дороге. Одна из бронемашин на большой скорости покидает зону обстрела и движется сквозь лесопосадку по полю.
Спустя некоторое время оператор БПЛА фиксирует, как оставшаяся в результате подбития БМП начинает разгораться, идет белый дым. Потом раздается мощный взрыв, связанный, вероятнее всего, с детонацией боеприпасов, которые перевозила украинская бронетехника.
Российский боец рассказал о силах ВСУ на Запорожском направлении