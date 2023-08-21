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В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 21.08.2023 (обновлено: 15:06 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278543.html
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:10
2023-08-21T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", виден поднимающийся дым после подбития одной из двух БМП ВСУ на полевой дороге. Одна из бронемашин на большой скорости покидает зону обстрела и движется сквозь лесопосадку по полю. Спустя некоторое время оператор БПЛА фиксирует, как оставшаяся в результате подбития БМП начинает разгораться, идет белый дым. Потом раздается мощный взрыв, связанный, вероятнее всего, с детонацией боеприпасов, которые перевозила украинская бронетехника.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП

В Запорожской области российский спецназ поразил украинскую БМП, раздался взрыв

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили украинскую БМП на ореховском направлении в Запорожской области, после подбития бронемашина мощно взорвалась, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", виден поднимающийся дым после подбития одной из двух БМП ВСУ на полевой дороге. Одна из бронемашин на большой скорости покидает зону обстрела и движется сквозь лесопосадку по полю.
Спустя некоторое время оператор БПЛА фиксирует, как оставшаяся в результате подбития БМП начинает разгораться, идет белый дым. Потом раздается мощный взрыв, связанный, вероятнее всего, с детонацией боеприпасов, которые перевозила украинская бронетехника.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 04:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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