https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891212152.html

ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 21.08.2023

ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:34

2023-08-21T10:34

2023-08-21T10:34

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120- миллиметровый миномет с боекомплектом и 5 украинских военнослужащих, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ, где были уничтожены 12 украинских военнослужащих и 3 автомобиля выведены из строя.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184995.html

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Дарья Буймова

безопасность, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф