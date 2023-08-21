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ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891212152.html
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:34
2023-08-21T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120- миллиметровый миномет с боекомплектом и 5 украинских военнослужащих, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ, где были уничтожены 12 украинских военнослужащих и 3 автомобиля выведены из строя.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184995.html
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безопасность, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские военные уничтожили за сутки украинские гаубицу и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120- миллиметровый миномет с боекомплектом и 5 украинских военнослужащих, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ, где были уничтожены 12 украинских военнослужащих и 3 автомобиля выведены из строя.
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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