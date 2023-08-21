https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891212152.html
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:34
2023-08-21T10:34
2023-08-21T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120- миллиметровый миномет с боекомплектом и 5 украинских военнослужащих, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ, где были уничтожены 12 украинских военнослужащих и 3 автомобиля выведены из строя.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские военные уничтожили за сутки украинские гаубицу и миномет под Херсоном