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Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО - РИА Новости, 21.08.2023
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22:24 21.08.2023 (обновлено: 22:33 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html
Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО
Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:24
2023-08-21T22:33
греция
украина
одесса
владимир путин
владимир зеленский
кириакос мицотакис
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора". "Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита… это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале. Зеленский также заявил, что во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу обсудил ситуацию на линии фронта. "Обсудили текущее положение дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу", - написал он в телеграм-канале.Как сообщали 10 августа военно-морские силы ВСУ, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 августа сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891296056.html
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греция, украина, одесса, владимир путин, владимир зеленский, кириакос мицотакис, оон, вооруженные силы украины
Греция, Украина, Одесса, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, ООН, Вооруженные силы Украины
Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО

Зеленский надеется на помощь Греции системами ПВО для защиты зернового коридора

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора".
«
"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита… это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
Работа ПВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 14:50
Зеленский также заявил, что во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу обсудил ситуацию на линии фронта. "Обсудили текущее положение дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу", - написал он в телеграм-канале.
Как сообщали 10 августа военно-морские силы ВСУ, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 августа сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 22:21
 
ГрецияУкраинаОдессаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисООНВооруженные силы Украины
 
 
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