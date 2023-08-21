Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО
Зеленский надеется на помощь Греции системами ПВО для защиты зернового коридора
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора".
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"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита… это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
Зеленский также заявил, что во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу обсудил ситуацию на линии фронта. "Обсудили текущее положение дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу", - написал он в телеграм-канале.
Как сообщали 10 августа военно-морские силы ВСУ, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 августа сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.