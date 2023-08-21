https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО

Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО - РИА Новости, 21.08.2023

Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора". РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:24

2023-08-21T22:24

2023-08-21T22:33

греция

украина

одесса

владимир путин

владимир зеленский

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оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Греции системами ПВО для защиты "альтернативного зернового коридора". "Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита… это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале. Зеленский также заявил, что во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу обсудил ситуацию на линии фронта. "Обсудили текущее положение дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу", - написал он в телеграм-канале.Как сообщали 10 августа военно-морские силы ВСУ, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 августа сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891296056.html

https://ria.ru/20230821/utechka-1891401449.html

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украина

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греция, украина, одесса, владимир путин, владимир зеленский, кириакос мицотакис, оон, вооруженные силы украины