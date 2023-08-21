https://ria.ru/20230821/siroty-1891401003.html

На Кубани детям-сиротам выделили более четырех миллиардов рублей на жилье

На Кубани детям-сиротам выделили более четырех миллиардов рублей на жилье - РИА Новости, 21.08.2023

На Кубани детям-сиротам выделили более четырех миллиардов рублей на жилье

Детям-сиротам Краснодарского края из краевого и федерального бюджетов выделили на жилье свыше четырех миллиардов рублей в 2023 году, всего планируется... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:11

2023-08-21T22:11

2023-08-21T22:11

краснодарский край

общество

жилье

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Детям-сиротам Краснодарского края из краевого и федерального бюджетов выделили на жилье свыше четырех миллиардов рублей в 2023 году, всего планируется приобрести 1166 жилых помещений, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". В 2023 году основную часть средств выделили из краевого бюджета – 3,5 миллиарда рублей, еще 572,5 миллиона рублей – из федерального", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего планируется приобрести 1166 помещений. В настоящее время жильем обеспечили 402 человека. Предоставляемые квартиры, коттеджи полностью обустроены и готовы для проживания. Они расположены в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и наличием соцобъктов. В 2022 году по госпрограмме предусмотрели 3,3 миллиарда рублей и приобрели 1245 жилых помещений. А всего за последние семь лет свое жилье получили 7592 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили почти 12,2 миллиарда рублей, добавляют власти.

https://ria.ru/20230815/putevki-1890294970.html

https://ria.ru/20230810/ipoteka-1889272769.html

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общество, жилье, краснодарский край