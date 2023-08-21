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Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций - РИА Новости, 21.08.2023
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16:15 21.08.2023 (обновлено: 17:12 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/shveytsariya-1891327112.html
Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций
Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций - РИА Новости, 21.08.2023
Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций
Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:15
2023-08-21T17:12
швейцария
россия
москва
экономика
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать их политический вес, говорится в опубликованном заявлении на сайте SECO. "В Государственном секретариате экономики (SECO) откроется новое подразделение под названием "экспортный контроль и санкции". Таким образом, государственный секретарь Хелен Будлигер Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что с 1 сентября сектора "санкций", "контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями", "экспортного контроля/промышленной продукции" и "политики экспортного контроля" будут объединены в рамках одной структуры. "Политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям в последние годы еще больше возросли, особенно после войны на Украине. Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность", - добавляется в заявлении. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html
https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html
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швейцария, россия, москва, экономика, в мире
Швейцария, Россия, Москва, Экономика, В мире
Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций

Минэкономики Швейцарии создаст подразделение для повышения эффективности санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать их политический вес, говорится в опубликованном заявлении на сайте SECO.
"В Государственном секретариате экономики (SECO) откроется новое подразделение под названием "экспортный контроль и санкции". Таким образом, государственный секретарь Хелен Будлигер Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO", - сказано в документе.
Ведомство уточняет, что с 1 сентября сектора "санкций", "контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями", "экспортного контроля/промышленной продукции" и "политики экспортного контроля" будут объединены в рамках одной структуры.
«
"Политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям в последние годы еще больше возросли, особенно после войны на Украине. Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность", - добавляется в заявлении.
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Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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