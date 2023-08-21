https://ria.ru/20230821/shveytsariya-1891327112.html

Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций

Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций - РИА Новости, 21.08.2023

Швейцария реорганизует Минэкономики для повышения эффективности санкций

Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:15

2023-08-21T16:15

2023-08-21T17:12

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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать их политический вес, говорится в опубликованном заявлении на сайте SECO. "В Государственном секретариате экономики (SECO) откроется новое подразделение под названием "экспортный контроль и санкции". Таким образом, государственный секретарь Хелен Будлигер Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что с 1 сентября сектора "санкций", "контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями", "экспортного контроля/промышленной продукции" и "политики экспортного контроля" будут объединены в рамках одной структуры. "Политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям в последние годы еще больше возросли, особенно после войны на Украине. Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность", - добавляется в заявлении. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html

https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, россия, москва, экономика, в мире