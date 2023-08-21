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ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое
ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое
Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ двумя штурмовыми группами в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:11
2023-08-21T12:11
2023-08-21T13:16
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ двумя штурмовыми группами в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий."Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", — говорится в публикации.Как отметил Балицкий, удар нанесен по установке РСЗО "Град", которую украинские военные хотели замаскировать в лесу. По его словам, общие потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили 133 человека, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.По данным российского Минобороны на начало августа, за два летних месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html
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евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое
Балицкий: ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать оборону севернее села Вербовое
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ двумя штурмовыми группами в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале
временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", — говорится в публикации.
Российский боец рассказал о силах ВСУ на Запорожском направлении
Как отметил Балицкий, удар нанесен по установке РСЗО "Град", которую украинские военные хотели замаскировать в лесу.
По его словам, общие потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили 133 человека, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев
бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой.
По данным российского Минобороны на начало августа, за два летних месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине