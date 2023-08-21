https://ria.ru/20230821/shturmoviki-1891242841.html

ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое

ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое - РИА Новости, 21.08.2023

ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе села Вербовое

Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ двумя штурмовыми группами в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:11

2023-08-21T12:11

2023-08-21T13:16

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ двумя штурмовыми группами в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий."Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", — говорится в публикации.Как отметил Балицкий, удар нанесен по установке РСЗО "Град", которую украинские военные хотели замаскировать в лесу. По его словам, общие потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили 133 человека, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.По данным российского Минобороны на начало августа, за два летних месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область