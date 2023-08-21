https://ria.ru/20230821/shkoly-1891358007.html
Все школы в Калужской области готовы к началу учебного года
Все школы в Калужской области готовы к началу учебного года - РИА Новости, 21.08.2023
Все школы в Калужской области готовы к началу учебного года
Все школы Калужской области готовы к началу нового учебного года и приняты приемочными комиссиями, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:10
2023-08-21T18:10
2023-08-21T18:11
калужская область
общество
калужская область
калуга
владислав шапша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛУГА, 21 авг – РИА Новости. Все школы Калужской области готовы к началу нового учебного года и приняты приемочными комиссиями, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник одной из тем заседания регионального правительства, которое прошло в Калуге под председательством губернатора Владислава Шапши, стало обеспечение безопасности при подготовке общеобразовательных учреждений области к новому учебному году. Как отметил Владислав Шапша, через несколько дней в регионе свыше 700 образовательных организаций начнут работу, за парты сядут 120 тысяч обучающихся, из них 13 тысяч первоклассников и 19 тысяч студентов колледжей и техникумов. "Министр образования и науки региона Александр Аникеев подтвердил, что все образовательные учреждения прошли проверку готовности к новому учебному году и приняты приемочными комиссиями. До 1 сентября недостатки и нарушения, выявленные подразделениями Госпожнадзора, будут устранены", - говорится в сообщении. Отдельное внимание было уделено мерам обеспечения антитеррористической безопасности школ, сообщает областное правительство. На совещании подчеркнули, что в настоящее время на всех объектах помимо паспортов безопасности разработаны планы и порядки эвакуации работников и обучающихся в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта. Осуществляются инструктажи. Все объекты образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, а также системой наружного освещения. Резюмируя сказанное, Владислав Шапша подчеркнул, что безопасность при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году – важнейший вопрос. "Проведена серьезная работа. Поэтому рассчитываю на то, что мы сумеем обеспечить все те высокие требования безопасности, которые сегодня предъявляются к нашим учебным заведениям", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230731/shkoly-1887442590.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, калуга, владислав шапша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Калужская область, Общество, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
КАЛУГА, 21 авг – РИА Новости. Все школы Калужской области готовы к началу нового учебного года и приняты приемочными комиссиями, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник одной из тем заседания регионального правительства, которое прошло в Калуге
под председательством губернатора Владислава Шапши
, стало обеспечение безопасности при подготовке общеобразовательных учреждений области к новому учебному году.
Как отметил Владислав Шапша, через несколько дней в регионе свыше 700 образовательных организаций начнут работу, за парты сядут 120 тысяч обучающихся, из них 13 тысяч первоклассников и 19 тысяч студентов колледжей и техникумов.
«
"Министр образования и науки региона Александр Аникеев подтвердил, что все образовательные учреждения прошли проверку готовности к новому учебному году и приняты приемочными комиссиями. До 1 сентября недостатки и нарушения, выявленные подразделениями Госпожнадзора, будут устранены", - говорится в сообщении.
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Отдельное внимание было уделено мерам обеспечения антитеррористической безопасности школ, сообщает областное правительство. На совещании подчеркнули, что в настоящее время на всех объектах помимо паспортов безопасности разработаны планы и порядки эвакуации работников и обучающихся в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта. Осуществляются инструктажи. Все объекты образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии
, а также системой наружного освещения.
Резюмируя сказанное, Владислав Шапша подчеркнул, что безопасность при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году – важнейший вопрос. "Проведена серьезная работа. Поэтому рассчитываю на то, что мы сумеем обеспечить все те высокие требования безопасности, которые сегодня предъявляются к нашим учебным заведениям", - подчеркнул губернатор.
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