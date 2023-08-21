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Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.08.2023
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:08
2023-08-21T20:08
2023-08-21T20:19
турция
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анкара (провинция)
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зерновая сделка
украина
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон."Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
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турция, цены на нефть, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, украина
Турция, Цены на нефть, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Украина
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки