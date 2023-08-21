Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 21.08.2023 (обновлено: 20:19 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/sdelka-1891389368.html
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.08.2023
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:08
2023-08-21T20:19
турция
цены на нефть
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_82a7484d64cb5c791da81be7b4a975c7.jpg
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон."Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
https://ria.ru/20230821/erdogan-1891290693.html
турция
анкара (провинция)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, цены на нефть, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, украина
Турция, Цены на нефть, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Украина
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон.
«
"Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется на результаты посредничества Турции по Украине
Вчера, 14:33
 
ТурцияЦены на нефтьАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала