https://ria.ru/20230821/sdelka-1891389368.html

Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган

Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.08.2023

Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:08

2023-08-21T20:08

2023-08-21T20:19

турция

цены на нефть

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_82a7484d64cb5c791da81be7b4a975c7.jpg

АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон."Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

https://ria.ru/20230821/erdogan-1891290693.html

турция

анкара (провинция)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, цены на нефть, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, украина