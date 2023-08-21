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Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики" - РИА Новости, 21.08.2023
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20:26 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/samolet-1891390999.html
Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"
Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики" - РИА Новости, 21.08.2023
Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назвавшей "хорошим днем" решение... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:26
2023-08-21T20:26
в мире
украина
анналена бербок
f-16
нидерланды
дмитрий медведев
европа
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назвавшей "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16, российский политик призвал европейцев "не заиграться в самолетики", поскольку один из других таких "хороших дней" может стать последним днем для Европы. "Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы", - сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолеты F-16. Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем..." - написал Медведев в своем телеграм-канале. Ранее Бербок назвала решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16 "хорошим днем" для Украины и Европы.
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в мире, украина, анналена бербок, f-16, нидерланды, дмитрий медведев, европа
В мире, Украина, Анналена Бербок, F-16, Нидерланды, Дмитрий Медведев, Европа
Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"

Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назвавшей "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16, российский политик призвал европейцев "не заиграться в самолетики", поскольку один из других таких "хороших дней" может стать последним днем для Европы.
«
"Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы", - сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолеты F-16. Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем..." - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее Бербок назвала решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16 "хорошим днем" для Украины и Европы.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев
19 августа, 18:51
 
В миреУкраинаАнналена БербокF-16НидерландыДмитрий МедведевЕвропа
 
 
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