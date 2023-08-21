https://ria.ru/20230821/samolet-1891390999.html

Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"

Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики" - РИА Новости, 21.08.2023

Медведев посоветовал европейцам "не заигрываться в самолетики"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назвавшей "хорошим днем" решение... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:26

2023-08-21T20:26

2023-08-21T20:26

в мире

украина

анналена бербок

f-16

нидерланды

дмитрий медведев

европа

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назвавшей "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16, российский политик призвал европейцев "не заиграться в самолетики", поскольку один из других таких "хороших дней" может стать последним днем для Европы. "Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы", - сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолеты F-16. Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем..." - написал Медведев в своем телеграм-канале. Ранее Бербок назвала решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16 "хорошим днем" для Украины и Европы.

https://ria.ru/20230819/medvedev-1891043941.html

украина

нидерланды

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в мире, украина, анналена бербок, f-16, нидерланды, дмитрий медведев, европа