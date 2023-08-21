https://ria.ru/20230821/rzhd-1891326959.html
РЖД возят пассажиров автобусами через размытый участок БАМа
РЖД возят пассажиров автобусами через размытый участок БАМа - РИА Новости, 21.08.2023
РЖД возят пассажиров автобусами через размытый участок БАМа
РЖД организовали перевозку пассажиров поездов автобусами через размытый участок БАМа в Бурятии, сообщила компания. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:19
2023-08-21T16:19
2023-08-21T16:19
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. РЖД организовали перевозку пассажиров поездов автобусами через размытый участок БАМа в Бурятии, сообщила компания. "Перевезем пассажиров через барьерный участок на БАМе автобусами. Это стало возможным после того, как восстановили автомобильную дорогу между Северобайкальском и поселком Кичера. Она также оказалась размыта в результате наводнения", – говорится в сообщении. Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок. Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу. Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения. "Сегодня из Северобайкальска до поселка Кичера таким образом планируется доставить более 250 транзитных пассажиров", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, ржд, северобайкальск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, РЖД, Северобайкальск
РЖД возят пассажиров автобусами через размытый участок БАМа
РЖД перевозят пассажиров автобусами через размытый участок БАМа
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. РЖД организовали перевозку пассажиров поездов автобусами через размытый участок БАМа в Бурятии, сообщила компания.
"Перевезем пассажиров через барьерный участок на БАМе автобусами. Это стало возможным после того, как восстановили автомобильную дорогу между Северобайкальском
и поселком Кичера. Она также оказалась размыта в результате наводнения", – говорится в сообщении.
Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок. Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу.
Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения.
"Сегодня из Северобайкальска до поселка Кичера таким образом планируется доставить более 250 транзитных пассажиров", – добавляется в сообщении.
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