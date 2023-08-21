https://ria.ru/20230821/ryndina-1891271139.html

Умерла академик РАХ Анна Рындина

Умерла академик РАХ Анна Рындина - РИА Новости, 21.08.2023

Умерла академик РАХ Анна Рындина

Доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств Анна Рындина скончалась в воскресенье в возрасте 86 лет, сообщили в пресс-службе РАХ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:55

2023-08-21T13:55

2023-08-21T13:55

культура

культура

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств Анна Рындина скончалась в воскресенье в возрасте 86 лет, сообщили в пресс-службе РАХ. "Российская академия художеств, Отделение искусствознания и художественной критики, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ понесли тяжелую утрату. 20 августа 2023 года ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор истории и теории христианского искусства, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик Российской академии художеств Анна Вадимовна Рындина (1937-2023)", - говорится в сообщении. Рындина посвятила всю профессиональную жизнь искусствоведческой науке, отметили в пресс-службе. С 1987 года она занимала должность старшего, затем ведущего научного сотрудника НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, в котором с 1992 по 2022 год возглавляла Отдел древнерусского и современного церковного искусства. Под ее руководством на протяжении 30 лет коллектив отдела выступал ведущим звеном в фундаментальных научных исследованиях в области древнерусского искусства. Большой заслугой был организованный и проводившийся ею более 20 лет научный семинар по древнерусскому и церковному искусству с привлечением российских и зарубежных специалистов. Рындина первой среди отечественных ученых начала заниматься проблемами изучения древнерусской резной иконы. Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 августа в 12.00 в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках по адресу: Москва, Нововоротниковский переулок, дом 3.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

культура, российская академия художеств, россия