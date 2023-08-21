https://ria.ru/20230821/robot-1891349259.html
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме - РИА Новости, 21.08.2023
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме
Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:51
2023-08-21T17:51
2023-08-21T19:10
россия
российский экспортный центр (рэц)
наука
кино
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в Telegram-канале "Новости российского экспорта"."Робот сыграл дворецкого по имени Андре в замке одного из ключевых героев. Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.Например, в ОАЭ работают кафе с роботами-кассирами от "Промобота". Договор о поставках был заключен в 2022 году в ходе международной выставки Arab Health 2022, поддержку участия в которой оказывал Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), наука, кино
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Наука, кино