https://ria.ru/20230821/robot-1891349259.html

Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме

Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме - РИА Новости, 21.08.2023

Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме

Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:51

2023-08-21T17:51

2023-08-21T19:10

россия

российский экспортный центр (рэц)

наука

кино

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в Telegram-канале "Новости российского экспорта"."Робот сыграл дворецкого по имени Андре в замке одного из ключевых героев. Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.Например, в ОАЭ работают кафе с роботами-кассирами от "Промобота". Договор о поставках был заключен в 2022 году в ходе международной выставки Arab Health 2022, поддержку участия в которой оказывал Российский экспортный центр.

https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), наука, кино