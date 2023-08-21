Рейтинг@Mail.ru
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 21.08.2023 (обновлено: 19:10 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/robot-1891349259.html
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме - РИА Новости, 21.08.2023
Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме
Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:51
2023-08-21T19:10
россия
российский экспортный центр (рэц)
наука
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891380194_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_c1638cbb0895bf8b49c53ffc6a446afb.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в Telegram-канале "Новости российского экспорта"."Робот сыграл дворецкого по имени Андре в замке одного из ключевых героев. Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.Например, в ОАЭ работают кафе с роботами-кассирами от "Промобота". Договор о поставках был заключен в 2022 году в ходе международной выставки Arab Health 2022, поддержку участия в которой оказывал Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891380194_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_abed74da28c3184711e8594a0944660a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский экспортный центр (рэц), наука, кино
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Наука, кино

Российский робот "Промобот" снялся в голливудском фильме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРобот-экскурсовод, созданный компанией "Промобот"
Робот-экскурсовод, созданный компанией Промобот - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский сервисный робот Promobot появился в голливудском фильме "Большой золотой слиток", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в Telegram-канале "Новости российского экспорта".
"Робот сыграл дворецкого по имени Андре в замке одного из ключевых героев. Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Производители АПК провели более 120 встреч на Vietfood & Beverage 2023
10 августа, 18:07
Там отмечается, что "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.
Например, в ОАЭ работают кафе с роботами-кассирами от "Промобота". Договор о поставках был заключен в 2022 году в ходе международной выставки Arab Health 2022, поддержку участия в которой оказывал Российский экспортный центр.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Наукакино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала