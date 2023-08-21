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Губернатор Воробьев выделил реновацию среди приоритетов Подмосковья
Губернатор Воробьев выделил реновацию среди приоритетов Подмосковья - РИА Новости, 21.08.2023
Губернатор Воробьев выделил реновацию среди приоритетов Подмосковья
Развитие программы реновации является важным для экономики Подмосковья. Правительство региона ставит данное направление в приоритет. Такой информацией поделился РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:12
2023-08-21T15:12
2023-08-21T15:12
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Развитие программы реновации является важным для экономики Подмосковья. Правительство региона ставит данное направление в приоритет. Такой информацией поделился губернатор МО Андрей Воробьев на оперативном совещании, сообщил телеканал "360"."Мы можем расселять больше ветхого аварийного жилья. Я очень надеюсь, что те проекты, которые рассматриваем персонально, будут заметны для большего количества людей в дальнейшем. Это является, безусловно, нашей приоритетной задачей", – подчеркнул Воробьев.Глава региона добавил, что после расселения аварийного жилья освободившиеся территории можно использовать для комплексного развития. Данный фактор, по его словам, благоприятно сказывается на экономике.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Развитие программы реновации является важным для экономики Подмосковья. Правительство региона ставит данное направление в приоритет. Такой информацией поделился губернатор МО Андрей Воробьев на оперативном совещании, сообщил телеканал "360"
.
"Мы можем расселять больше ветхого аварийного жилья. Я очень надеюсь, что те проекты, которые рассматриваем персонально, будут заметны для большего количества людей в дальнейшем. Это является, безусловно, нашей приоритетной задачей", – подчеркнул Воробьев.
Глава региона добавил, что после расселения аварийного жилья освободившиеся территории можно использовать для комплексного развития. Данный фактор, по его словам, благоприятно сказывается на экономике.