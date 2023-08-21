https://ria.ru/20230821/rekord-1891264272.html

В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд

В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2023

В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд

Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:29

2023-08-21T13:29

2023-08-21T13:29

краснодар

михаил леус

общество

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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть достигнут еще один температурный рекорд, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Вчера в Краснодаре был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и сегодня будет обновлён рекорд жары – пока он составляет плюс 36,5 градуса и принадлежит 1957 году", - написал Леус. По его словам, в понедельник температура воздуха может достигнуть 39 градусов тепла, во вторник столбики термометра поднимутся до 37 градусов тепла.

https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html

краснодар

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краснодар, михаил леус, общество