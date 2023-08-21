https://ria.ru/20230821/rekord-1891264272.html
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2023
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд
Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
краснодар
михаил леус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_0:234:2808:1814_1920x0_80_0_0_cda2a9d8ded31f04581fa4ccadf6f5b9.jpg
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть достигнут еще один температурный рекорд, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Вчера в Краснодаре был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и сегодня будет обновлён рекорд жары – пока он составляет плюс 36,5 градуса и принадлежит 1957 году", - написал Леус. По его словам, в понедельник температура воздуха может достигнуть 39 градусов тепла, во вторник столбики термометра поднимутся до 37 градусов тепла.
https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_fc676a330fd734eca03295e157cf4581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, михаил леус, общество
Краснодар, Михаил Леус, Общество
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд
В Краснодаре температура воздуха 20 августа поднялась до 38,4 градуса