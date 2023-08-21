Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/rekord-1891264272.html
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2023
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд
Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:29
2023-08-21T13:29
краснодар
михаил леус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_0:234:2808:1814_1920x0_80_0_0_cda2a9d8ded31f04581fa4ccadf6f5b9.jpg
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть достигнут еще один температурный рекорд, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Вчера в Краснодаре был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и сегодня будет обновлён рекорд жары – пока он составляет плюс 36,5 градуса и принадлежит 1957 году", - написал Леус. По его словам, в понедельник температура воздуха может достигнуть 39 градусов тепла, во вторник столбики термометра поднимутся до 37 градусов тепла.
https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_fc676a330fd734eca03295e157cf4581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, михаил леус, общество
Краснодар, Михаил Леус, Общество
В Краснодаре побит полувековой суточный температурный рекорд

В Краснодаре температура воздуха 20 августа поднялась до 38,4 градуса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на центр Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Столбики термометра в Краснодаре поднялись в воскресенье до 38,4 градуса тепла, это выше суточного рекорда жары 54-летней давности, при этом сегодня может быть достигнут еще один температурный рекорд, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Вчера в Краснодаре был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и сегодня будет обновлён рекорд жары – пока он составляет плюс 36,5 градуса и принадлежит 1957 году", - написал Леус.
По его словам, в понедельник температура воздуха может достигнуть 39 градусов тепла, во вторник столбики термометра поднимутся до 37 градусов тепла.
Люди купаются в фонтане - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Жара крушит энергосистему России
11 августа, 08:00
 
КраснодарМихаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала