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В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок

В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2023

В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Красном Луче в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:49

2023-08-21T16:49

2023-08-21T16:49

специальная военная операция на украине

красный луч

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Красном Луче в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале. "Ребенок 13 лет, утром 21 августа получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, который он нашел в районе водохранилища", - написала Пащенко. Она отметила, что в краснолучской больнице ребенку оказали первую помощь, а после экстренно эвакуировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

красный луч

луганская народная республика

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красный луч, луганская народная республика, вооруженные силы украины