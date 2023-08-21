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В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 21.08.2023
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В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок
В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2023
В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Красном Луче в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:49
2023-08-21T16:49
специальная военная операция на украине
красный луч
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Красном Луче в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале. "Ребенок 13 лет, утром 21 августа получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, который он нашел в районе водохранилища", - написала Пащенко. Она отметила, что в краснолучской больнице ребенку оказали первую помощь, а после экстренно эвакуировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
красный луч
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красный луч, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Луч, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Красном Луче при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок

В Красном Луче в ЛНР при взрыве неустановленного предмета пострадал ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Красном Луче в ЛНР, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.
"Ребенок 13 лет, утром 21 августа получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, который он нашел в районе водохранилища", - написала Пащенко.
Она отметила, что в краснолучской больнице ребенку оказали первую помощь, а после экстренно эвакуировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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