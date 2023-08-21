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В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа
В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа - РИА Новости, 21.08.2023
В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа
Четырехлетний ребенок сорвался с рук родственника в Горячем Ключе на Кубани, когда тот снимал белье на втором этаже дома, мальчик госпитализирован и находится... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:42
2023-08-21T13:42
2023-08-21T13:42
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Четырехлетний ребенок сорвался с рук родственника в Горячем Ключе на Кубани, когда тот снимал белье на втором этаже дома, мальчик госпитализирован и находится на аппарате ИВЛ, сообщили в пресс-службе администрации города. "Ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Находится на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении. По данным властей, мальчик четырех лет выпал со второго этажа, не удержавшись на руках у родственника, когда тот снимал белье с веревки. Власти попросили жителей не оставлять окна открытыми, когда дома дети, и "не рассчитывать на москитную сетку", которая не способна удержать ребенка.
https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа
В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал со второго этажа из рук родственника
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Четырехлетний ребенок сорвался с рук родственника в Горячем Ключе на Кубани, когда тот снимал белье на втором этаже дома, мальчик госпитализирован и находится на аппарате ИВЛ, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Находится на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным властей, мальчик четырех лет выпал со второго этажа, не удержавшись на руках у родственника, когда тот снимал белье с веревки.
Власти попросили жителей не оставлять окна открытыми, когда дома дети, и "не рассчитывать на москитную сетку", которая не способна удержать ребенка.
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