https://ria.ru/20230821/rebenok-1891268392.html

В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа - РИА Новости, 21.08.2023

В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Четырехлетний ребенок сорвался с рук родственника в Горячем Ключе на Кубани, когда тот снимал белье на втором этаже дома, мальчик госпитализирован и находится... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:42

2023-08-21T13:42

2023-08-21T13:42

происшествия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Четырехлетний ребенок сорвался с рук родственника в Горячем Ключе на Кубани, когда тот снимал белье на втором этаже дома, мальчик госпитализирован и находится на аппарате ИВЛ, сообщили в пресс-службе администрации города. "Ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Находится на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении. По данным властей, мальчик четырех лет выпал со второго этажа, не удержавшись на руках у родственника, когда тот снимал белье с веревки. Власти попросили жителей не оставлять окна открытыми, когда дома дети, и "не рассчитывать на москитную сетку", которая не способна удержать ребенка.

https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край