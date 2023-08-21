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В военном госпитале в Туле произошел пожар
В военном госпитале в Туле произошел пожар - РИА Новости, 21.08.2023
В военном госпитале в Туле произошел пожар
Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:00
2023-08-21T19:00
2023-08-21T19:00
происшествия
тула
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. "В одном из помещений военного госпиталя произошло возгорание. Незамедлительно силами пожарных расчетов очаг возгорания был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины уточняются", - говорится в сообщении. В минздраве уточняют, что для координации действий на место выехал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Госпиталь располагается на улице Оборонной в Туле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область
В военном госпитале в Туле произошел пожар
Пожар произошел в военном госпитале в Туле, огонь потушили, пострадавших нет