https://ria.ru/20230821/pozhar-1891378979.html

В военном госпитале в Туле произошел пожар

В военном госпитале в Туле произошел пожар - РИА Новости, 21.08.2023

В военном госпитале в Туле произошел пожар

Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:00

2023-08-21T19:00

2023-08-21T19:00

происшествия

тула

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. "В одном из помещений военного госпиталя произошло возгорание. Незамедлительно силами пожарных расчетов очаг возгорания был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины уточняются", - говорится в сообщении. В минздраве уточняют, что для координации действий на место выехал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Госпиталь располагается на улице Оборонной в Туле.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884494370.html

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тула, тульская область