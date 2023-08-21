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В военном госпитале в Туле произошел пожар - РИА Новости, 21.08.2023
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19:00 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/pozhar-1891378979.html
В военном госпитале в Туле произошел пожар
В военном госпитале в Туле произошел пожар - РИА Новости, 21.08.2023
В военном госпитале в Туле произошел пожар
Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:00
2023-08-21T19:00
происшествия
тула
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства. "В одном из помещений военного госпиталя произошло возгорание. Незамедлительно силами пожарных расчетов очаг возгорания был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины уточняются", - говорится в сообщении. В минздраве уточняют, что для координации действий на место выехал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Госпиталь располагается на улице Оборонной в Туле.
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происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область
В военном госпитале в Туле произошел пожар

Пожар произошел в военном госпитале в Туле, огонь потушили, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в военном госпитале в Туле, его уже потушили, никто не пострадал, сообщает минздрав Тульской области в телеграм-канале ведомства.
«
"В одном из помещений военного госпиталя произошло возгорание. Незамедлительно силами пожарных расчетов очаг возгорания был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины уточняются", - говорится в сообщении.
В минздраве уточняют, что для координации действий на место выехал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.
Госпиталь располагается на улице Оборонной в Туле.
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