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В Стамбуле вспыхнул лесной пожар, в тушении огня участвуют вертолеты

В Стамбуле вспыхнул лесной пожар, в тушении огня участвуют вертолеты - РИА Новости, 21.08.2023

В Стамбуле вспыхнул лесной пожар, в тушении огня участвуют вертолеты

Лесной пожар вспыхнул в стамбульском районе Силиври, в европейской части Турции, на место происшествия направлено множество пожарных бригад, к тушению огня... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:51

2023-08-21T18:51

2023-08-21T18:51

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стамбул

турция

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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в стамбульском районе Силиври, в европейской части Турции, на место происшествия направлено множество пожарных бригад, к тушению огня привлечены вертолеты, передал телеканал NTV. "Пожар возник в лесном массиве между кварталом Чельтик и кварталом Бюйюкчавушлу около 15.00 (совпадает с мск). Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан. Как стало известно, в тушении пожара задействованы два вертолета, вода берется из моря и близлежащего водоема", - передал телеканал. Работы по ликвидации огня продолжаются.

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стамбул

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в мире, стамбул, турция