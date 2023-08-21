https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891289626.html
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах - РИА Новости, 21.08.2023
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:31
2023-08-21T14:31
2023-08-21T14:31
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891257513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
Минобороны: российские авиация и артиллерия нанесли поражение ВСУ в 167 районах