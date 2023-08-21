https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891289626.html

Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах

Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах - РИА Новости, 21.08.2023

Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:31

2023-08-21T14:31

2023-08-21T14:31

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891257513.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф