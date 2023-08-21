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Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891289626.html
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах - РИА Новости, 21.08.2023
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:31
2023-08-21T14:31
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах", - говорится в сводке министерства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах

Минобороны: российские авиация и артиллерия нанесли поражение ВСУ в 167 районах

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение украинским войскам в 167 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах", - говорится в сводке министерства.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
ВС России ведут активные боевые действия под Купянском
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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