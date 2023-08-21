https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891278156.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР

ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР - РИА Новости, 21.08.2023

ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР

Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожила до 110 украинских военных и 7 единиц военной техники,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:10

2023-08-21T14:10

2023-08-21T14:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

старомайорское

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожила до 110 украинских военных и 7 единиц военной техники, включая две гаубицы западного производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения российской группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 Braveheart производства Великобритании и "Нона-С", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html

донецкая народная республика

старомайорское

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское