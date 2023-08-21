https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891278156.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожила до 110 украинских военных и 7 единиц военной техники,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:10
2023-08-21T14:10
2023-08-21T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожила до 110 украинских военных и 7 единиц военной техники, включая две гаубицы западного производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения российской группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 Braveheart производства Великобритании и "Нона-С", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html
донецкая народная республика
старомайорское
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР
Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР