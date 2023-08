https://ria.ru/20230821/polza-1891181291.html

Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России

Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России

2023-08-21T02:34

2023-08-21T04:59

в мире

украина

россия

нидерланды

марк рютте

владимир зеленский

вооруженные силы украины

метте фредериксен

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X в комментариях под публикацией президента Украины Владимира Зеленского о поставках F-16 предположили, что российские военные получат еще больше опыта от уничтожения западной техники."Ты тренируешь несколько пилотов шесть месяцев. Они станут тренировочной мишенью для русских", — заявил W.Beijer (Freedom Of Speech). "Они сгорят сразу после отправки", — написал if you can't be civil."Байрактар", Himars, Patriot, Leopard. Все это должно было изменить игру. Но они не изменили, и F-16 не станут исключением. Тебе бы бежать в Майами", — прокомментировал Andrew."Они, скорее всего, не протянут и недели, если они вообще попадут на поле боя", — засомневался Greg Troutman."Сверкающий объект, который снесут с воздушного пространства, цинично используемый тобой для ведения твоего народа на убой. Позор тебе", — высказался gonewest05.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

2023

Новости

в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский, вооруженные силы украины, метте фредериксен, f-16