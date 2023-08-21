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Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России - РИА Новости, 21.08.2023
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Пользователи соцсети X в комментариях под публикацией президента Украины Владимира Зеленского о поставках F-16 предположили, что российские военные получат еще... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T02:34
2023-08-21T02:34
2023-08-21T04:59
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марк рютте
владимир зеленский
вооруженные силы украины
метте фредериксен
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X в комментариях под публикацией президента Украины Владимира Зеленского о поставках F-16 предположили, что российские военные получат еще больше опыта от уничтожения западной техники."Ты тренируешь несколько пилотов шесть месяцев. Они станут тренировочной мишенью для русских", — заявил W.Beijer (Freedom Of Speech). "Они сгорят сразу после отправки", — написал if you can't be civil."Байрактар", Himars, Patriot, Leopard. Все это должно было изменить игру. Но они не изменили, и F-16 не станут исключением. Тебе бы бежать в Майами", — прокомментировал Andrew."Они, скорее всего, не протянут и недели, если они вообще попадут на поле боя", — засомневался Greg Troutman."Сверкающий объект, который снесут с воздушного пространства, цинично используемый тобой для ведения твоего народа на убой. Позор тебе", — высказался gonewest05.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский, вооруженные силы украины, метте фредериксен, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Метте Фредериксен, F-16