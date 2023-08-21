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Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября - РИА Новости, 21.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:55 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891349643.html
Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября
Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября - РИА Новости, 21.08.2023
Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября
Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:55
2023-08-21T17:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
солнечногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более 80%, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября. В настоящее время готовность системы теплоснабжения в Подмосковье составляет более 80%. К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тысячи из 2,7 тысячи котельных. Также приведут к нормативному состоянию свыше 1,4 тысячи центральных тепловых пунктов, более 43 тысяч трансформаторных подстанций, порядка 160 тысяч километров электросетей, 11 тысяч километров теплосетей и 60 тысяч километров газопроводов", - отмечается в сообщении. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, масштабная модернизация систем теплоснабжения планируется в Воскресенске, Солнечногорске и Химках. "Нас "штормило" зимой по определённым городам, но сейчас реализуется большая концессия с "Газпромом", которая позволяет нам модернизировать котельные. Всего их на территории Подмосковья - 2,7 тысячи. Масштабный ремонт систем теплоснабжения мы запланировали в Воскресенске, Солнечногорске и Химках", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), воскресенск, солнечногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Солнечногорск, Андрей Воробьев

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября

© Фото : правительство Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов
Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более 80%, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября. В настоящее время готовность системы теплоснабжения в Подмосковье составляет более 80%. К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тысячи из 2,7 тысячи котельных. Также приведут к нормативному состоянию свыше 1,4 тысячи центральных тепловых пунктов, более 43 тысяч трансформаторных подстанций, порядка 160 тысяч километров электросетей, 11 тысяч километров теплосетей и 60 тысяч километров газопроводов", - отмечается в сообщении.
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По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, масштабная модернизация систем теплоснабжения планируется в Воскресенске, Солнечногорске и Химках.
"Нас "штормило" зимой по определённым городам, но сейчас реализуется большая концессия с "Газпромом", которая позволяет нам модернизировать котельные. Всего их на территории Подмосковья - 2,7 тысячи. Масштабный ремонт систем теплоснабжения мы запланировали в Воскресенске, Солнечногорске и Химках", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскСолнечногорскАндрей Воробьев
 
 
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