Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября
© Фото : правительство Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов
© Фото : правительство Московской области
Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более 80%, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября. В настоящее время готовность системы теплоснабжения в Подмосковье составляет более 80%. К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тысячи из 2,7 тысячи котельных. Также приведут к нормативному состоянию свыше 1,4 тысячи центральных тепловых пунктов, более 43 тысяч трансформаторных подстанций, порядка 160 тысяч километров электросетей, 11 тысяч километров теплосетей и 60 тысяч километров газопроводов", - отмечается в сообщении.
По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, масштабная модернизация систем теплоснабжения планируется в Воскресенске, Солнечногорске и Химках.
"Нас "штормило" зимой по определённым городам, но сейчас реализуется большая концессия с "Газпромом", которая позволяет нам модернизировать котельные. Всего их на территории Подмосковья - 2,7 тысячи. Масштабный ремонт систем теплоснабжения мы запланировали в Воскресенске, Солнечногорске и Химках", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.