https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891349643.html

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября - РИА Новости, 21.08.2023

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября

Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:55

2023-08-21T17:55

2023-08-21T17:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

воскресенск

солнечногорск

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подготовительные работы перед отопительным сезоном в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября, на сегодняшний день готовность системы составляет более 80%, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится до 15 сентября. В настоящее время готовность системы теплоснабжения в Подмосковье составляет более 80%. К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тысячи из 2,7 тысячи котельных. Также приведут к нормативному состоянию свыше 1,4 тысячи центральных тепловых пунктов, более 43 тысяч трансформаторных подстанций, порядка 160 тысяч километров электросетей, 11 тысяч километров теплосетей и 60 тысяч километров газопроводов", - отмечается в сообщении. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, масштабная модернизация систем теплоснабжения планируется в Воскресенске, Солнечногорске и Химках. "Нас "штормило" зимой по определённым городам, но сейчас реализуется большая концессия с "Газпромом", которая позволяет нам модернизировать котельные. Всего их на территории Подмосковья - 2,7 тысячи. Масштабный ремонт систем теплоснабжения мы запланировали в Воскресенске, Солнечногорске и Химках", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230821/vorobyev-1891283767.html

московская область (подмосковье)

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солнечногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, солнечногорск, андрей воробьев