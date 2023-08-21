https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891280698.html
Рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тысяч человек
Рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тысяч человек - РИА Новости, 21.08.2023
Рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тысяч человек
Проект "Завтрак в Подмосковье", направленный на развитие гастротуризма в регионе, посетили более 250 тысяч гостей с начала лета, сообщил курирующий... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:15
2023-08-21T14:15
2023-08-21T14:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
еда
рестораны
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Проект "Завтрак в Подмосковье", направленный на развитие гастротуризма в регионе, посетили более 250 тысяч гостей с начала лета, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "С начала июня рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тысяч гостей. Проект, направленный на развитие гастротуризма в регионе, объединил рестораны и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, наиболее популярными позициями в меню стали блюда из яиц, такие как яичница-глазунья и омлет. На втором месте оказались каши как с добавками, так и без: овсяная, рисовая и мультизлаковая. "Бронза" досталась блинам с различными начинками и топпингами. Посетителям также предлагают круассаны, тосты, сырники, овощные салаты, брускетты, драники, сэндвичи и бельгийские вафли. Проект продлится до конца лета, добавили в региональном минсельхозпроде.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, еда, рестораны
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Еда, Рестораны
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Проект "Завтрак в Подмосковье", направленный на развитие гастротуризма в регионе, посетили более 250 тысяч гостей с начала лета, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"С начала июня рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тысяч гостей. Проект, направленный на развитие гастротуризма в регионе, объединил рестораны и кафе Московской области
. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, наиболее популярными позициями в меню стали блюда из яиц, такие как яичница-глазунья и омлет. На втором месте оказались каши как с добавками, так и без: овсяная, рисовая и мультизлаковая. "Бронза" досталась блинам с различными начинками и топпингами.
Посетителям также предлагают круассаны, тосты, сырники, овощные салаты, брускетты, драники, сэндвичи и бельгийские вафли. Проект продлится до конца лета, добавили в региональном минсельхозпроде.