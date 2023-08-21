https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891242971.html

Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета

Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета - РИА Новости, 21.08.2023

Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета

Почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:12

2023-08-21T12:12

2023-08-21T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

клин

светлана стригункова

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье продолжается проведение акции "Проверь здоровье в парке". В минувшие выходные бригады врачей работали в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. "С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти семь тысяч человек, а в прошедшие выходные более 600", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890874013.html

московская область (подмосковье)

балашиха

клин

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, клин, светлана стригункова