Рейтинг@Mail.ru
Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:12 21.08.2023 (обновлено: 12:13 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891242971.html
Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета
Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета - РИА Новости, 21.08.2023
Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета
Почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:12
2023-08-21T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
клин
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809270201_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3f4efa74d51bb4da215515452c131325.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье продолжается проведение акции "Проверь здоровье в парке". В минувшие выходные бригады врачей работали в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. "С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти семь тысяч человек, а в прошедшие выходные более 600", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890874013.html
московская область (подмосковье)
балашиха
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809270201_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_82530d10d82d52ec4c83b766627f35da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, клин, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Клин, Светлана Стригункова

Около 7 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета

© РИА Новости / Максим БогодвидМужчина измеряет давление
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мужчина измеряет давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Почти семь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье продолжается проведение акции "Проверь здоровье в парке". В минувшие выходные бригады врачей работали в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных
18 августа, 16:02
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению.
"С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти семь тысяч человек, а в прошедшие выходные более 600", - сказала Стригункова.
В пресс-службе уточнили, что с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаКлинСветлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала