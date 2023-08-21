https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891215300.html

Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет

Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет - РИА Новости, 21.08.2023

Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет

Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:47

2023-08-21T10:47

2023-08-21T10:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

трудоустройство

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3%. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Для обеспечения занятости населения в регионе реализуется комплекс дополнительных мер, в числе которых организация временного трудоустройства для отдельных категорий граждан и общественные работы для безработных с материальной поддержкой 2250-3000 рублей, бесплатное переобучение и содействие началу предпринимательства с материальной поддержкой в размере 153 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230818/uslugi-1890925982.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), трудоустройство