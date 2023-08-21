https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891215300.html
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет - РИА Новости, 21.08.2023
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет
Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:47
2023-08-21T10:47
2023-08-21T10:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
трудоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3%. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Для обеспечения занятости населения в регионе реализуется комплекс дополнительных мер, в числе которых организация временного трудоустройства для отдельных категорий граждан и общественные работы для безработных с материальной поддержкой 2250-3000 рублей, бесплатное переобучение и содействие началу предпринимательства с материальной поддержкой в размере 153 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230818/uslugi-1890925982.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), трудоустройство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), трудоустройство