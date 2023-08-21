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Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет - РИА Новости, 21.08.2023
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Новости Подмосковья
 
10:47 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891215300.html
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет - РИА Новости, 21.08.2023
Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет
Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:47
2023-08-21T10:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
трудоустройство
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3%. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Для обеспечения занятости населения в регионе реализуется комплекс дополнительных мер, в числе которых организация временного трудоустройства для отдельных категорий граждан и общественные работы для безработных с материальной поддержкой 2250-3000 рублей, бесплатное переобучение и содействие началу предпринимательства с материальной поддержкой в размере 153 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), трудоустройство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), трудоустройство

Уровень безработицы в Подмосковье достиг минимума за последние 10 лет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье сократился до рекордного минимума за последние 10 лет и составил 0,3%, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3%. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
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Для обеспечения занятости населения в регионе реализуется комплекс дополнительных мер, в числе которых организация временного трудоустройства для отдельных категорий граждан и общественные работы для безработных с материальной поддержкой 2250-3000 рублей, бесплатное переобучение и содействие началу предпринимательства с материальной поддержкой в размере 153 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)трудоустройство
 
 
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