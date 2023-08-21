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В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
Системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:46
2023-08-21T15:46
2023-08-21T16:02
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal."Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", — говорится в статье.Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, пишет газета"У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)", — признался WSJ украинский военный.Принцип работы "Земледелия" схож с реактивными системами залпового огня — для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ