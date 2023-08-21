Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 21.08.2023 (обновлено: 16:02 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891319010.html
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
Системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:46
2023-08-21T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891316871_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fb49196980c7c10cca62d984ac48b172.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal."Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", — говорится в статье.Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, пишет газета"У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)", — признался WSJ украинский военный.Принцип работы "Земледелия" схож с реактивными системами залпового огня — для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891316871_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7d477d3419ade73812e96860920c39ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ

WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal.
"Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", — говорится в статье.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении
Вчера, 09:19
Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, пишет газета
"У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)", — признался WSJ украинский военный.
Принцип работы "Земледелия" схож с реактивными системами залпового огня — для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала