https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html

ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область

ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.08.2023

ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селу Великая Лепетиха, расположенным вдоль... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:43

2023-08-21T10:43

2023-08-21T10:43

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селу Великая Лепетиха, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 90 снарядов.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891212152.html

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, вооруженные силы украины