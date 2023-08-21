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ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html
ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область
ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.08.2023
ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селу Великая Лепетиха, расположенным вдоль... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:43
2023-08-21T10:43
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селу Великая Лепетиха, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 90 снарядов.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891212152.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область

ВСУ ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов ВСУ
Местная жительница показывает осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селу Великая Лепетиха, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 90 снарядов.
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