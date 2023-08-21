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При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 21.08.2023
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17:05 21.08.2023 (обновлено: 17:09 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891335976.html
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 21.08.2023
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад
Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:05
2023-08-21T17:09
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление здания детского сада №175 по улице Р. Ибаррури", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891104555.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад

В результате обстрела Донецка ВСУ повреждено здание детского сада

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Петровского района повреждено остекление здания детского сада №175 по улице Р. Ибаррури", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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20 августа, 11:57
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский район
 
 
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