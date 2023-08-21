https://ria.ru/20230821/obstrel-1891335976.html

При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад

При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 21.08.2023

При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад

Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:05

2023-08-21T17:05

2023-08-21T17:09

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление здания детского сада №175 по улице Р. Ибаррури", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230820/obstrel-1891104555.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район