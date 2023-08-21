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Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух - РИА Новости, 21.08.2023
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух
Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:37
2023-08-21T15:37
2023-08-21T15:58
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. "Два месяца назад в парке "Лога" родились пять детенышей носух: три мальчика и две девочки. Эти зверьки очень любознательные и забавные! Носушата не сидят на месте, всегда чем-то заняты", — говорится в публикации в Telegram-канале. В администрации напомнили, что малыши очень уязвимы в начальный период своей жизни, поэтому при посещении вольеров с животными не следует шуметь рядом с ними, стучать по ограждениям и пугать их.
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Хорошие новости, Ростовская область, Россия
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух
В Ростовской области в парке "Лога" показали детенышей носух