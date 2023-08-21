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Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух

Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух - РИА Новости, 21.08.2023

Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух

Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:37

2023-08-21T15:37

2023-08-21T15:58

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. "Два месяца назад в парке "Лога" родились пять детенышей носух: три мальчика и две девочки. Эти зверьки очень любознательные и забавные! Носушата не сидят на месте, всегда чем-то заняты", — говорится в публикации в Telegram-канале. В администрации напомнили, что малыши очень уязвимы в начальный период своей жизни, поэтому при посещении вольеров с животными не следует шуметь рядом с ними, стучать по ограждениям и пугать их.

https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html

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