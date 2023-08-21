Рейтинг@Mail.ru
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:37 21.08.2023 (обновлено: 15:58 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/nosukhi-1891315835.html
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух - РИА Новости, 21.08.2023
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух
Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:37
2023-08-21T15:58
хорошие новости
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891315038_0:493:896:997_1920x0_80_0_0_16007023b8fd6de3d2eaa9e1a2962ab1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения. "Два месяца назад в парке "Лога" родились пять детенышей носух: три мальчика и две девочки. Эти зверьки очень любознательные и забавные! Носушата не сидят на месте, всегда чем-то заняты", — говорится в публикации в Telegram-канале. В администрации напомнили, что малыши очень уязвимы в начальный период своей жизни, поэтому при посещении вольеров с животными не следует шуметь рядом с ними, стучать по ограждениям и пугать их.
https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891315038_0:409:896:1081_1920x0_80_0_0_9691e22f01be1157b2dd7fd7de1c305c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия
Хорошие новости, Ростовская область, Россия
Посетителям парка в Ростовской области показали детенышей носух

В Ростовской области в парке "Лога" показали детенышей носух

© Парк "Лога"/TelegramДетеныши носух в парке "Лога" в Ростовской области
Детеныши носух в парке Лога в Ростовской области
© Парк "Лога"/Telegram
Детеныши носух в парке "Лога" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Посетителям парка "Лога" в Ростовской области показали детенышей носух, появившихся на свет в июне, сообщила пресс-служба учреждения.
"Два месяца назад в парке "Лога" родились пять детенышей носух: три мальчика и две девочки. Эти зверьки очень любознательные и забавные! Носушата не сидят на месте, всегда чем-то заняты", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В администрации напомнили, что малыши очень уязвимы в начальный период своей жизни, поэтому при посещении вольеров с животными не следует шуметь рядом с ними, стучать по ограждениям и пугать их.
Детеныш краснокнижных джейранов в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
12 августа, 10:27
 
Хорошие новостиРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала