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Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию - РИА Новости, 21.08.2023
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию
Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:28
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США.Экс-резидент Comedy Club пожаловался в эфире на свою маму, которая тяжело переживает отъезд сына за границу. "Мне мама звонит и плачет, что она скучает, — рассказал Незлобин. — И вот она не то, что манипулирует, а, как говорят психоаналитики, тянет за собой страдать". Александр Незлобин пытается покорить Америку с 2019 года. Однако, как ранее признавался шоумен, сделать это непросто. В Штатах русскоязычный комик малоизвестен публике, поэтому на его выступления приходит немного зрителей. Юморист также рассказывал о больших расходах. По его словам, не семью у него уходит минимум 12-15 тысяч долларов. После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, америка, youtube
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США, Америка, YouTube
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию
Александр Незлобин рассказал, что его мама плачет из-за эмиграции комика в США
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США.
Экс-резидент Comedy Club пожаловался в эфире на свою маму, которая тяжело переживает отъезд сына за границу.
«
"Мне мама звонит и плачет, что она скучает, — рассказал Незлобин. — И вот она не то, что манипулирует, а, как говорят психоаналитики, тянет за собой страдать".
Александр Незлобин пытается покорить Америку с 2019 года. Однако, как ранее признавался шоумен, сделать это непросто. В Штатах русскоязычный комик малоизвестен публике, поэтому на его выступления приходит немного зрителей.
Юморист также рассказывал о больших расходах. По его словам, не семью у него уходит минимум 12-15 тысяч долларов.
После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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