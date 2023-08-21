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Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию - РИА Новости, 21.08.2023
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Шоубиз
 
15:18 21.08.2023 (обновлено: 15:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/nezlobin-1891300769.html
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию - РИА Новости, 21.08.2023
Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию
Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:28
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США.Экс-резидент Comedy Club пожаловался в эфире на свою маму, которая тяжело переживает отъезд сына за границу. "Мне мама звонит и плачет, что она скучает, — рассказал Незлобин. — И вот она не то, что манипулирует, а, как говорят психоаналитики, тянет за собой страдать". Александр Незлобин пытается покорить Америку с 2019 года. Однако, как ранее признавался шоумен, сделать это непросто. В Штатах русскоязычный комик малоизвестен публике, поэтому на его выступления приходит немного зрителей. Юморист также рассказывал о больших расходах. По его словам, не семью у него уходит минимум 12-15 тысяч долларов. После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию

Александр Незлобин рассказал, что его мама плачет из-за эмиграции комика в США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоумен, актер, режиссер, сценарист, продюсер, диджей Александр Незлобин на премьере спортивной драмы режиссера Ани Мирохиной "Регби" в кинотеатре "Москва"
Шоумен, актер, режиссер, сценарист, продюсер, диджей Александр Незлобин на премьере спортивной драмы режиссера Ани Мирохиной Регби в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США.
Экс-резидент Comedy Club пожаловался в эфире на свою маму, которая тяжело переживает отъезд сына за границу.
«
"Мне мама звонит и плачет, что она скучает, — рассказал Незлобин. — И вот она не то, что манипулирует, а, как говорят психоаналитики, тянет за собой страдать".
Александр Незлобин пытается покорить Америку с 2019 года. Однако, как ранее признавался шоумен, сделать это непросто. В Штатах русскоязычный комик малоизвестен публике, поэтому на его выступления приходит немного зрителей.
Юморист также рассказывал о больших расходах. По его словам, не семью у него уходит минимум 12-15 тысяч долларов.
После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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