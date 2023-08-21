https://ria.ru/20230821/nezlobin-1891300769.html

Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию

Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию - РИА Новости, 21.08.2023

Сбежавший в США юморист Незлобин рассказал о реакции семьи на его эмиграцию

Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:28

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

сша

америка

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891299650_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_97b44e2adc732f5d1ce6755e1a5ad242.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин в подкасте Standup LA, размещенном на YouTube, рассказал о реакции семьи на его эмиграцию в США.Экс-резидент Comedy Club пожаловался в эфире на свою маму, которая тяжело переживает отъезд сына за границу. "Мне мама звонит и плачет, что она скучает, — рассказал Незлобин. — И вот она не то, что манипулирует, а, как говорят психоаналитики, тянет за собой страдать". Александр Незлобин пытается покорить Америку с 2019 года. Однако, как ранее признавался шоумен, сделать это непросто. В Штатах русскоязычный комик малоизвестен публике, поэтому на его выступления приходит немного зрителей. Юморист также рассказывал о больших расходах. По его словам, не семью у него уходит минимум 12-15 тысяч долларов. После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.

https://ria.ru/20230705/poperechnyy-1882409968.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, америка, youtube