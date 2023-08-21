https://ria.ru/20230821/moskva-1891204249.html

Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора

Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора - РИА Новости, 21.08.2023

Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора

За восемь лет работы московская компания, разрабатывающая и производящая системы подземного сбора мусора, выпустила более 50 таких систем, способствуя тем самым РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:35

2023-08-21T10:35

2023-08-21T12:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За восемь лет работы московская компания, разрабатывающая и производящая системы подземного сбора мусора, выпустила более 50 таких систем, способствуя тем самым улучшению экологического состояния и эстетики городской среды, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.По его словам, сегодня системы компании PANDA LIFT, позволяющие собирать мусор под землей в стандартных контейнерах, передвигающихся на подъемной платформе, смонтированы уже в 14 городах страны.."Столичные промышленники активно поддерживают экоинициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды", - приводится в сообщении комментарий Овчинского.Применение подземных мусоросборочных систем позволяет не загромождать контейнерами придомовые территории, около мусороприемника, оформленного как стандартная урна, не возникает запах от разложения отходов. Устройство также позволяет осуществлять раздельный сбор мусора.Как отметили в ДИПП, в Москве действуют около 20 мер и антикризисных мероприятий, направленных на поддержку развития малых, средних и крупных столичных предприятий. Они способствуют развитию промышленности, созданию равных для всех условий ведения бизнеса, а также воплощению в жизнь важных для города бизнес-проектов.

https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владислав овчинский