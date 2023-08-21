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Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора - РИА Новости, 21.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:35 21.08.2023 (обновлено: 12:32 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskva-1891204249.html
Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора
Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора - РИА Новости, 21.08.2023
Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора
За восемь лет работы московская компания, разрабатывающая и производящая системы подземного сбора мусора, выпустила более 50 таких систем, способствуя тем самым РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:35
2023-08-21T12:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За восемь лет работы московская компания, разрабатывающая и производящая системы подземного сбора мусора, выпустила более 50 таких систем, способствуя тем самым улучшению экологического состояния и эстетики городской среды, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.По его словам, сегодня системы компании PANDA LIFT, позволяющие собирать мусор под землей в стандартных контейнерах, передвигающихся на подъемной платформе, смонтированы уже в 14 городах страны.."Столичные промышленники активно поддерживают экоинициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды", - приводится в сообщении комментарий Овчинского.Применение подземных мусоросборочных систем позволяет не загромождать контейнерами придомовые территории, около мусороприемника, оформленного как стандартная урна, не возникает запах от разложения отходов. Устройство также позволяет осуществлять раздельный сбор мусора.Как отметили в ДИПП, в Москве действуют около 20 мер и антикризисных мероприятий, направленных на поддержку развития малых, средних и крупных столичных предприятий. Они способствуют развитию промышленности, созданию равных для всех условий ведения бизнеса, а также воплощению в жизнь важных для города бизнес-проектов.
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html
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экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский

Разработка столичного производителя помогает изменить подход к сбору мусора

© Фото : пресс-служба ДИПППрименение подземных мусоросборочных систем компании Pandalift
Применение подземных мусоросборочных систем компании Pandalift - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Применение подземных мусоросборочных систем компании Pandalift
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За восемь лет работы московская компания, разрабатывающая и производящая системы подземного сбора мусора, выпустила более 50 таких систем, способствуя тем самым улучшению экологического состояния и эстетики городской среды, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, сегодня системы компании PANDA LIFT, позволяющие собирать мусор под землей в стандартных контейнерах, передвигающихся на подъемной платформе, смонтированы уже в 14 городах страны..
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"Столичные промышленники активно поддерживают экоинициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды", - приводится в сообщении комментарий Овчинского.
Применение подземных мусоросборочных систем позволяет не загромождать контейнерами придомовые территории, около мусороприемника, оформленного как стандартная урна, не возникает запах от разложения отходов. Устройство также позволяет осуществлять раздельный сбор мусора.
Как отметили в ДИПП, в Москве действуют около 20 мер и антикризисных мероприятий, направленных на поддержку развития малых, средних и крупных столичных предприятий. Они способствуют развитию промышленности, созданию равных для всех условий ведения бизнеса, а также воплощению в жизнь важных для города бизнес-проектов.
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