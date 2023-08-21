https://ria.ru/20230821/kurtki-1891365241.html

МО Украины отвергло обвинения о закупке курток для ВСУ по завышенным ценам

МО Украины отвергло обвинения о закупке курток для ВСУ по завышенным ценам - РИА Новости, 21.08.2023

МО Украины отвергло обвинения о закупке курток для ВСУ по завышенным ценам

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что распространенная в СМИ информация о закупке курток для военных по завышенной втрое цене не соответствует... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:26

2023-08-21T18:26

2023-08-21T18:26

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что распространенная в СМИ информация о закупке курток для военных по завышенной втрое цене не соответствует действительности. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что минобороны Украины закупало куртки для военных по завышенной втрое цене. По данным издания, куртки закупались по цене зимних, а в реальности завозились летние или плохого качества. "История с куртками тоже не соответствует действительности. Мой профильный замминистра был на заседании нашего соответствующего комитета, принес документы, накладные, пересечение границы, контракты, уплаченные деньги. Депутаты разных партий, в том числе оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: у нас вопросов нет, все понятно", - сказал Резников в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Он пообещал скоро показать эти куртки. Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов). Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году войсковых частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230820/izderzhki-1891136843.html

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в мире, украина, алексей резников, киев, черниговская область