Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске - РИА Новости, 21.08.2023
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:14
2023-08-21T12:14
в мире
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654864_0:243:2856:1850_1920x0_80_0_0_ed251bc715ae29aa7ef7230a2e3fc417.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство энергетики Украины. "В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале. По данным минэнерго, в Харьковской области также обесточены от электроснабжения 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих сел. Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5af6da4555830f4f2c222692db582bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске

Киев сообщил о прекращении газоснабжения Купянска из-за повреждения газопровода

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКупянск
Купянск - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Купянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство энергетики Украины.
"В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале.
По данным минэнерго, в Харьковской области также обесточены от электроснабжения 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих сел.
Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
19 августа, 20:51
 
В миреХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала