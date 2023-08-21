https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске - РИА Новости, 21.08.2023
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:14
2023-08-21T12:14
2023-08-21T12:14
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харьковская область
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство энергетики Украины. "В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале. По данным минэнерго, в Харьковской области также обесточены от электроснабжения 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих сел. Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
Киев сообщил о прекращении газоснабжения Купянска из-за повреждения газопровода