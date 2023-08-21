https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html

Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске

Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске - РИА Новости, 21.08.2023

Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске

Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:14

2023-08-21T12:14

2023-08-21T12:14

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры, сообщило в понедельник министерство энергетики Украины. "В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале. По данным минэнерго, в Харьковской области также обесточены от электроснабжения 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих сел. Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.

https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина