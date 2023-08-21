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Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
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15:11 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891297886.html
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе
В коллекторе Неглинки есть два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии в Москве, никого там обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:11
2023-08-21T17:59
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В коллекторе Неглинки есть два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии в Москве, никого там обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его, еще уровень (воды – ред.) был большой. Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось", - заявил Давыдов.По словам диггера, он спустился с коллегами в коллектор Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии.Давыдов уточнил, что в одном месте укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, в другом месте – выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда также не поступает вода с поверхности."Те участки, куда они могли дойти пешком, мы проверили. Тот участок, который мы не проверяли – это район парка "Зарядье", но туда их могло унести только потоком, в бессознательном состоянии", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

Диггер не нашел пропавших участников экскурсии в укрытиях коллектора Неглинки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор реки Неглинной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В коллекторе Неглинки есть два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии в Москве, никого там обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его, еще уровень (воды – ред.) был большой. Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось", - заявил Давыдов.
По словам диггера, он спустился с коллегами в коллектор Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии.
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Давыдов уточнил, что в одном месте укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, в другом месте – выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда также не поступает вода с поверхности.
"Те участки, куда они могли дойти пешком, мы проверили. Тот участок, который мы не проверяли – это район парка "Зарядье", но туда их могло унести только потоком, в бессознательном состоянии", - добавил собеседник.
 
ПроисшествияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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