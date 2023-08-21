https://ria.ru/20230821/kollektor-1891297886.html

Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023

Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

В коллекторе Неглинки есть два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии в Москве, никого там обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:11

2023-08-21T15:11

2023-08-21T17:59

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В коллекторе Неглинки есть два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии в Москве, никого там обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его, еще уровень (воды – ред.) был большой. Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось", - заявил Давыдов.По словам диггера, он спустился с коллегами в коллектор Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии.Давыдов уточнил, что в одном месте укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, в другом месте – выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда также не поступает вода с поверхности."Те участки, куда они могли дойти пешком, мы проверили. Тот участок, который мы не проверяли – это район парка "Зарядье", но туда их могло унести только потоком, в бессознательном состоянии", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью