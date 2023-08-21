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Первый после пандемии COVID рейс из КНДР в Китай отменили
Первый после пандемии COVID рейс из КНДР в Китай отменили - РИА Новости, 21.08.2023
Первый после пандемии COVID рейс из КНДР в Китай отменили
Первый после ослабления введенных КНДР из-за пандемии коронавируса ограничений рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo, который должен был прибыть в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:16
2023-08-21T08:16
2023-08-21T08:16
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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Первый после ослабления введенных КНДР из-за пандемии коронавируса ограничений рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo, который должен был прибыть в понедельник из Пхеньяна в китайский Пекин, отменен, сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на информацию из пекинского аэропорта. Рейс JS151 должен был приземлиться во втором терминале аэропорта "Шоуду" в 9.50 по пекинскому времени (4.50 мск). Обратный рейс JS152, согласно расписанию, должен был вылететь в Пхеньян в 13.05 по пекинскому времени (8.05 мск) также из второго терминала. Причина отмены рейса не уточняется. Ранее в СМИ появились сообщения, что КНДР готовится возобновить прямое авиасообщение с Пекином, однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 18 августа заявил, что не обладает информацией, которую мог бы предоставить по этому вопросу.
https://ria.ru/20230525/kndr-1874000725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, пекин, мид кнр, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Пекин, МИД КНР, КНДР (Северная Корея)
Первый после пандемии COVID рейс из КНДР в Китай отменили
Первый после пандемии COVID рейс авиакомпании Air Koryo из КНДР в Китай отменили