https://ria.ru/20230821/kmsp-1891299512.html
Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов
Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов - РИА Новости, 21.08.2023
Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов
Предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:59
2023-08-21T14:59
2023-08-21T14:59
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК); благодаря этому местному малому и среднему бизнесу будет проще получить финансовую поддержку, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям "упаковать" инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование. При этом будем сопровождать их буквально за руку от момента обращения к нам до получения кредита. Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам от 50 миллионов рублей без ограничений по видам деятельности для новых территорий", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. С появлением Центра в новых российских регионах местным предпринимателям станет доступна структурированная информация по их проектам, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП также начнет сопровождать представителей бизнеса в процессе общения с банками и своими дочерними структурами, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, сервис функционирует на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Сегодня малым и средним предприятиям новых регионов в качестве обеспечения по кредитам уже доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% от суммы кредита, бесплатны для бизнеса и получаются в одном окне вместе с заемными средствами. В институте развития сообщили, что ранее довели до ПСБ и ЦМРБанка лимит "зонтичного" поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 800 миллионов рублей. Также предприниматели могут воспользоваться независимыми гарантиями Корпорации МСП в рамках работы ЦПИК, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/raschety-1890445862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК); благодаря этому местному малому и среднему бизнесу будет проще получить финансовую поддержку, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям "упаковать" инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование. При этом будем сопровождать их буквально за руку от момента обращения к нам до получения кредита. Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам от 50 миллионов рублей без ограничений по видам деятельности для новых территорий", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого привели в пресс-службе.
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С появлением Центра в новых российских регионах местным предпринимателям станет доступна структурированная информация по их проектам, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП также начнет сопровождать представителей бизнеса в процессе общения с банками и своими дочерними структурами, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, сервис функционирует на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.
Сегодня малым и средним предприятиям новых регионов в качестве обеспечения по кредитам уже доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% от суммы кредита, бесплатны для бизнеса и получаются в одном окне вместе с заемными средствами. В институте развития сообщили, что ранее довели до ПСБ и ЦМРБанка лимит "зонтичного" поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 800 миллионов рублей. Также предприниматели могут воспользоваться независимыми гарантиями Корпорации МСП в рамках работы ЦПИК, добавили в пресс-службе.