https://ria.ru/20230821/kmsp-1891299512.html

Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов

Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов - РИА Новости, 21.08.2023

Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов

Предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:59

2023-08-21T14:59

2023-08-21T14:59

россия

корпорация мсп

александр исаевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК); благодаря этому местному малому и среднему бизнесу будет проще получить финансовую поддержку, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям "упаковать" инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование. При этом будем сопровождать их буквально за руку от момента обращения к нам до получения кредита. Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам от 50 миллионов рублей без ограничений по видам деятельности для новых территорий", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. С появлением Центра в новых российских регионах местным предпринимателям станет доступна структурированная информация по их проектам, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП также начнет сопровождать представителей бизнеса в процессе общения с банками и своими дочерними структурами, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, сервис функционирует на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Сегодня малым и средним предприятиям новых регионов в качестве обеспечения по кредитам уже доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% от суммы кредита, бесплатны для бизнеса и получаются в одном окне вместе с заемными средствами. В институте развития сообщили, что ранее довели до ПСБ и ЦМРБанка лимит "зонтичного" поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 800 миллионов рублей. Также предприниматели могут воспользоваться независимыми гарантиями Корпорации МСП в рамках работы ЦПИК, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230816/raschety-1890445862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич