https://ria.ru/20230821/kartofel-1891262278.html

В Липецкой области выросла урожайность картофеля

В Липецкой области выросла урожайность картофеля - РИА Новости, 21.08.2023

В Липецкой области выросла урожайность картофеля

В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:22

2023-08-21T13:22

2023-08-21T13:22

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше показателей 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с 300 гектаров земледельцы уже собрали 11,5 тысячи тонн картошки. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств в этом году составит 25 тысяч гектаров. По словам Артамонова, выращиванием картофеля в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году было получено 384 тысячи тонн картофеля. В 2023 году планируется собрать более 400 тысяч тонн. "Аграрии предпочитают не делать точных прогнозов о новом урожае, тем не менее, мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов