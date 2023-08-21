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В Липецкой области выросла урожайность картофеля - РИА Новости, 21.08.2023
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Липецкая область
 
13:22 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/kartofel-1891262278.html
В Липецкой области выросла урожайность картофеля
В Липецкой области выросла урожайность картофеля - РИА Новости, 21.08.2023
В Липецкой области выросла урожайность картофеля
В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:22
2023-08-21T13:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше показателей 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с 300 гектаров земледельцы уже собрали 11,5 тысячи тонн картошки. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств в этом году составит 25 тысяч гектаров. По словам Артамонова, выращиванием картофеля в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году было получено 384 тысячи тонн картофеля. В 2023 году планируется собрать более 400 тысяч тонн. "Аграрии предпочитают не делать точных прогнозов о новом урожае, тем не менее, мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области выросла урожайность картофеля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка картофеля
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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше показателей 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с 300 гектаров земледельцы уже собрали 11,5 тысячи тонн картошки. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств в этом году составит 25 тысяч гектаров.
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По словам Артамонова, выращиванием картофеля в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году было получено 384 тысячи тонн картофеля. В 2023 году планируется собрать более 400 тысяч тонн.
"Аграрии предпочитают не делать точных прогнозов о новом урожае, тем не менее, мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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