https://ria.ru/20230821/kartofel-1891262278.html
В Липецкой области выросла урожайность картофеля
В Липецкой области выросла урожайность картофеля - РИА Новости, 21.08.2023
В Липецкой области выросла урожайность картофеля
В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:22
2023-08-21T13:22
2023-08-21T13:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше показателей 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с 300 гектаров земледельцы уже собрали 11,5 тысячи тонн картошки. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств в этом году составит 25 тысяч гектаров. По словам Артамонова, выращиванием картофеля в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году было получено 384 тысячи тонн картофеля. В 2023 году планируется собрать более 400 тысяч тонн. "Аграрии предпочитают не делать точных прогнозов о новом урожае, тем не менее, мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах", – отметил Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области урожайность картофеля превысила прошлогоднюю: с одного гектара аграрии убирают 383 центнера корнеплодов, что на 23 центнера больше показателей 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с 300 гектаров земледельцы уже собрали 11,5 тысячи тонн картошки. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств в этом году составит 25 тысяч гектаров.
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По словам Артамонова
, выращиванием картофеля в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году было получено 384 тысячи тонн картофеля. В 2023 году планируется собрать более 400 тысяч тонн.
"Аграрии предпочитают не делать точных прогнозов о новом урожае, тем не менее, мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах", – отметил Артамонов.