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Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах - РИА Новости, 21.08.2023
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19:42 21.08.2023 (обновлено: 19:56 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/kalkulyatory-1891385261.html
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах - РИА Новости, 21.08.2023
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:42
2023-08-21T19:56
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на доклад ведомства.В публикации говорится, что так Пентагон рассчитывает побороть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается уже несколько лет. Ведомство считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен новобранец, слишком сложен и выступает серьезным препятствием для зачисления многих перспективных молодых людей.Согласно докладу, ни сухопутные, ни морские, ни воздушные силы ВС США уже второй год не выполняют планы по набору новобранцев. При этом морпехи и космические силы вопреки общей тенденции не сталкиваются с подобными проблемами.Как отмечает Fox News, за минувший год Пентагон не раз пытался реализовать инициативы, которые позволили бы побороть вербовочный кризис. Так, в 2022 году американская армия организовала специальные курсы, которые дают непригодным на момент поступления кандидатам 90 дней, чтобы привести в соответствие физические и академические показатели.
https://ria.ru/20230112/ssha-1844269168.html
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сша, пентагон
США, Пентагон
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах

Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах

© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на доклад ведомства.
В публикации говорится, что так Пентагон рассчитывает побороть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается уже несколько лет. Ведомство считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен новобранец, слишком сложен и выступает серьезным препятствием для зачисления многих перспективных молодых людей.
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Согласно докладу, ни сухопутные, ни морские, ни воздушные силы ВС США уже второй год не выполняют планы по набору новобранцев. При этом морпехи и космические силы вопреки общей тенденции не сталкиваются с подобными проблемами.
Как отмечает Fox News, за минувший год Пентагон не раз пытался реализовать инициативы, которые позволили бы побороть вербовочный кризис. Так, в 2022 году американская армия организовала специальные курсы, которые дают непригодным на момент поступления кандидатам 90 дней, чтобы привести в соответствие физические и академические показатели.
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