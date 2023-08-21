https://ria.ru/20230821/kalkulyatory-1891385261.html
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах - РИА Новости, 21.08.2023
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:42
2023-08-21T19:42
2023-08-21T19:56
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_0:322:2000:1447_1920x0_80_0_0_7877cd3f527271c8ede3445649826291.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на доклад ведомства.В публикации говорится, что так Пентагон рассчитывает побороть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается уже несколько лет. Ведомство считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен новобранец, слишком сложен и выступает серьезным препятствием для зачисления многих перспективных молодых людей.Согласно докладу, ни сухопутные, ни морские, ни воздушные силы ВС США уже второй год не выполняют планы по набору новобранцев. При этом морпехи и космические силы вопреки общей тенденции не сталкиваются с подобными проблемами.Как отмечает Fox News, за минувший год Пентагон не раз пытался реализовать инициативы, которые позволили бы побороть вербовочный кризис. Так, в 2022 году американская армия организовала специальные курсы, которые дают непригодным на момент поступления кандидатам 90 дней, чтобы привести в соответствие физические и академические показатели.
https://ria.ru/20230112/ssha-1844269168.html
https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_47:0:1976:1447_1920x0_80_0_0_984e7f5b05292f0cece0d5be60695153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пентагон
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
Пентагон на фоне кризиса вербовки может разрешить калькуляторы на экзаменах
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости.
Министерство обороны США может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность использовать калькуляторы, сообщил телеканал Fox News
со ссылкой на доклад ведомства.
В публикации говорится, что так Пентагон рассчитывает побороть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается уже несколько лет. Ведомство считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен новобранец, слишком сложен и выступает серьезным препятствием для зачисления многих перспективных молодых людей.
Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США
Согласно докладу, ни сухопутные, ни морские, ни воздушные силы ВС США уже второй год не выполняют планы по набору новобранцев. При этом морпехи и космические силы вопреки общей тенденции не сталкиваются с подобными проблемами.
Как отмечает Fox News, за минувший год Пентагон не раз пытался реализовать инициативы, которые позволили бы побороть вербовочный кризис. Так, в 2022 году американская армия организовала специальные курсы, которые дают непригодным на момент поступления кандидатам 90 дней, чтобы привести в соответствие физические и академические показатели.
"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой