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Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 21.08.2023
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09:07 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/isk-1891197603.html
Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы
Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 21.08.2023
Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:07
2023-08-21T09:07
экономика
москва
швейцария
euroclear
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 18 августа и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела истцами указаны три физлица. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истцы просят привлечь Национальный расчетный депозитарий (НРД), банк ВТБ, Россельхозбанк, компании "Инвестиционная палата", "Атон" и "Открытие брокер". Ранее партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Александр Некторов сообщил РИА Новости, что бюро готовит от имени клиентов иск к Clearstream и рассчитывает, что он будет коллективным. А в июле NSP сообщало, что подало в арбитражный суд Москвы коллективный иск от имени группы инвесторов к европейскому депозитарию Euroclear, он уже принят к рассмотрению. Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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экономика, москва, швейцария, euroclear
Экономика, Москва, Швейцария, Euroclear
Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск инвесторов к депозитарию Clearstream

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 18 августа и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела истцами указаны три физлица. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истцы просят привлечь Национальный расчетный депозитарий (НРД), банк ВТБ, Россельхозбанк, компании "Инвестиционная палата", "Атон" и "Открытие брокер".
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream
8 июня, 15:07
Ранее партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Александр Некторов сообщил РИА Новости, что бюро готовит от имени клиентов иск к Clearstream и рассчитывает, что он будет коллективным. А в июле NSP сообщало, что подало в арбитражный суд Москвы коллективный иск от имени группы инвесторов к европейскому депозитарию Euroclear, он уже принят к рассмотрению.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет.
Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России
19 июня, 01:27
 
ЭкономикаМоскваШвейцарияEuroclear
 
 
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