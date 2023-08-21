https://ria.ru/20230821/isk-1891197603.html

Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы

Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 21.08.2023

Коллективный иск инвесторов к Clearstream поступил в арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:07

2023-08-21T09:07

2023-08-21T09:07

экономика

москва

швейцария

euroclear

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 18 августа и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела истцами указаны три физлица. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истцы просят привлечь Национальный расчетный депозитарий (НРД), банк ВТБ, Россельхозбанк, компании "Инвестиционная палата", "Атон" и "Открытие брокер". Ранее партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Александр Некторов сообщил РИА Новости, что бюро готовит от имени клиентов иск к Clearstream и рассчитывает, что он будет коллективным. А в июле NSP сообщало, что подало в арбитражный суд Москвы коллективный иск от имени группы инвесторов к европейскому депозитарию Euroclear, он уже принят к рассмотрению. Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20230608/aktivy-1876977689.html

https://ria.ru/20230619/dolg-1879039507.html

москва

швейцария

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, швейцария, euroclear