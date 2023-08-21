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"Вы вредитель". В Грузии обрушились на покидающего страну посла США - РИА Новости, 21.08.2023
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19:41 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/gruziya-1891385126.html
"Вы вредитель". В Грузии обрушились на покидающего страну посла США
"Вы вредитель". В Грузии обрушились на покидающего страну посла США - РИА Новости, 21.08.2023
"Вы вредитель". В Грузии обрушились на покидающего страну посла США
Депутат грузинского парламента от партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа раскритиковал покидающего страну посла США Келли Дегнан, сообщил Sputnik Грузия... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:41
2023-08-21T19:41
политика
грузия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутат грузинского парламента от партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа раскритиковал покидающего страну посла США Келли Дегнан, сообщил Sputnik Грузия. Политик назвал американского дипломата вредителем."Посол из вас не получился. Вы не поняли своей миссии", — добавил Заркуа.По его словам, американский дипломат своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе и внесла свою лепту в создание революционной волны в республике.Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений Москвы и Тбилиси.
https://ria.ru/20230801/gruziya-1887596720.html
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политика, грузия, сша, анатолий антонов
Политика, Грузия, США, Анатолий Антонов
"Вы вредитель". В Грузии обрушились на покидающего страну посла США

Депутат от "Грузинской мечты" назвал покидающего страну посла США вредителем

© iStock.com / OzbalciСтарый мост и кафедральный собор Самеба в Тбилиси
Старый мост и кафедральный собор Самеба в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / Ozbalci
Старый мост и кафедральный собор Самеба в Тбилиси . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутат грузинского парламента от партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа раскритиковал покидающего страну посла США Келли Дегнан, сообщил Sputnik Грузия. Политик назвал американского дипломата вредителем.
«
"Посол из вас не получился. Вы не поняли своей миссии", — добавил Заркуа.
По его словам, американский дипломат своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе и внесла свою лепту в создание революционной волны в республике.
Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений Москвы и Тбилиси.
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ПолитикаГрузияСШААнатолий Антонов
 
 
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