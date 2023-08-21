https://ria.ru/20230821/gretsiya-1891394864.html
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия - РИА Новости, 21.08.2023
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО. Об... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:02
2023-08-21T21:02
2023-08-21T21:02
в мире
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греция
афины
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АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО. Об этом говорится в совместной декларации Греции и Украины об евроатлантической интеграции Украины, подписанной по итогам переговоров в Афинах греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и Владимира Зеленского. В декларации отмечается, что конституция Украины определяет полноправное членство в Североатлантическом альянсе как стратегическую цель государства, а Украина вносит "существенный вклад" в обеспечение безопасности Североатлантического регион - "в частности, усилиями по предотвращению неспровоцированного и неоправданного военного нападения России". В декларации говорится о значительных достижениях Украины на пути к евроатлантической интеграции, в частности в отношении оперативной совместимости с НАТО, продемонстрированной украинскими вооруженными силами на поле боя. "Греческая Республика будет и впредь поддерживать сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического союза Украине, чтобы обеспечить способность Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе", - говорится в документе. Украина высоко ценит всю практическую помощь, оказанную ей Греческой Республикой и ее народом для укрепления обороноспособности Украины, а Греция продолжит оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине, говорится в декларации. "Греческая Республика поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230821/zayavka-1891276383.html
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в мире, украина, кириакос мицотакис, нато, греция, афины, владимир зеленский
В мире, Украина, Кириакос Мицотакис, НАТО, Греция, Афины, Владимир Зеленский
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия
Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены все условия
АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО. Об этом говорится в совместной декларации Греции и Украины об евроатлантической интеграции Украины, подписанной по итогам переговоров в Афинах греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и Владимира Зеленского.
В декларации отмечается, что конституция Украины определяет полноправное членство в Североатлантическом альянсе как стратегическую цель государства, а Украина вносит "существенный вклад" в обеспечение безопасности Североатлантического регион - "в частности, усилиями по предотвращению неспровоцированного и неоправданного военного нападения России".
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В декларации говорится о значительных достижениях Украины на пути к евроатлантической интеграции, в частности в отношении оперативной совместимости с НАТО, продемонстрированной украинскими вооруженными силами на поле боя.
«
"Греческая Республика будет и впредь поддерживать сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического союза Украине, чтобы обеспечить способность Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе", - говорится в документе.
Украина высоко ценит всю практическую помощь, оказанную ей Греческой Республикой и ее народом для укрепления обороноспособности Украины, а Греция продолжит оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине, говорится в декларации.
«
"Греческая Республика поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО", - говорится в документе.
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