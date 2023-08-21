https://ria.ru/20230821/gagauziya-1891243497.html

Глава Гагаузии представила местному парламенту обновленный состав исполкома

Глава Гагаузии представила местному парламенту обновленный состав исполкома - РИА Новости, 21.08.2023

Глава Гагаузии представила местному парламенту обновленный состав исполкома

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в своем телеграм-канале, что представила в понедельник местному парламенту - Народному собранию -... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:14

2023-08-21T12:14

2023-08-21T12:14

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

дмитрий константинов

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в своем телеграм-канале, что представила в понедельник местному парламенту - Народному собранию - обновленный состав исполкома (правительства). Ранее депутаты Народного собрания не смогли прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава исполкома, предложенного Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии, а также лица, не владеющие гагаузским языком. Инициативу заблокировал спикер парламента Дмитрий Константинов, несмотря на то, что члены правительства выполнили прозвучавшее ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии. "Наша команда подала документы, учитывая все требования Народного собрания. Мы заменили всех людей, которые не знают гагаузский язык. В ответ я настоятельно требую утвердить исполком и начать работу", - написала Гуцул. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html

https://ria.ru/20230807/gagauziya-1888575211.html

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гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, дмитрий константинов, евгения гуцул, таможенный союз