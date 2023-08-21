https://ria.ru/20230821/fermerstvo-1891397288.html

Жителей Югры бесплатно обучат фермерскому делу

Жителей Югры бесплатно обучат фермерскому делу - РИА Новости, 21.08.2023

Жителей Югры бесплатно обучат фермерскому делу

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, желающие развиваться в сфере сельского хозяйства, с 20 сентября смогут бесплатно обучиться фермерскому делу в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:31

2023-08-21T21:31

2023-08-21T21:33

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Жители Ханты-Мансийского автономного округа, желающие развиваться в сфере сельского хозяйства, с 20 сентября смогут бесплатно обучиться фермерскому делу в рамках ежегодного проекта "Я - фермер Югры", сообщает Фонд развития региона. "Фонд развития Югры запускает новый сезон ежегодного проекта "Школа начинающего фермера "Я-фермер Югры", который стартует 20 сентября. Проект нацелен на развитие фермерства в регионе и просвещение сельского населения о мерах государственной поддержки в области сельского хозяйства. За два месяца участники получат обширные знания и навыки, необходимые для успешного ведения фермерского дела", - говорится в сообщении. Жители автономного округа в рамках бесплатного онлайн-интенсива смогут овладеть различными аспектами сельского хозяйства, включая молочное и мясное животноводство, выращивание овощных культур, разведение рыбы, сбор и переработку дикоросов, а также плантационное выращивание. Участники также получат поддержку и консультации от профессиональных тренеров, экспертов-практиков в области сельского хозяйства, представителей органов власти и институтов развития Югры. Как добавили в Фонде, после окончания обучения выпускники школы смогут представить экспертной комиссии свои разработанные бизнес-проекты и получить консультационную поддержку для участия в грантовом конкурсе "Агростартап". Проект "Школа начинающего фермера "Я-фермер Югры" проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предоставляет возможность жителям региона освоить новую сферу деятельности, а также получить поддержку и финансирование для развития своего бизнеса в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20230802/grant-1887869742.html

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ханты-мансийский автономный округ, общество