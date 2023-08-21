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На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения
На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 21.08.2023
На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения
Почти 470 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе из-за непогоды, сообщила в понедельник в телеграм-канале национальная... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:36
2023-08-21T12:36
2023-08-21T12:36
украина
черниговская область
словакия
укрэнерго
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Почти 470 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе из-за непогоды, сообщила в понедельник в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Из-за погодных условий обесточены 18 населенных пунктов в Черниговской области. По другим причинам обесточенными на утро остаются 450 населенных пунктов", - говорится в сообщении компании. По данным компании, Украина в понедельник импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 518 МВт. Экспорт отсутствует.
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украина, черниговская область, словакия, укрэнерго
Украина, Черниговская область, Словакия, Укрэнерго
На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения
Укрэнерго: 468 населенных пункта остались без электроснабжения