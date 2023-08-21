https://ria.ru/20230821/elektrosnabzhenie-1891250129.html

На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения

На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 21.08.2023

На Украине почти 470 населенных пунктов остались без электроснабжения

Почти 470 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе из-за непогоды, сообщила в понедельник в телеграм-канале национальная... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:36

2023-08-21T12:36

2023-08-21T12:36

украина

черниговская область

словакия

укрэнерго

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Почти 470 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе из-за непогоды, сообщила в понедельник в телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Из-за погодных условий обесточены 18 населенных пунктов в Черниговской области. По другим причинам обесточенными на утро остаются 450 населенных пунктов", - говорится в сообщении компании. По данным компании, Украина в понедельник импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 518 МВт. Экспорт отсутствует.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

черниговская область

словакия

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украина, черниговская область, словакия, укрэнерго