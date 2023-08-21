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СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей - РИА Новости, 21.08.2023
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19:54 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/elektroshoker-1891387250.html
СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей
СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей - РИА Новости, 21.08.2023
СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей
Правоохранители ХМАО проверят информацию СМИ о том, что житель Нефтеюганска бил своих детей электрошокером на улице, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:54
2023-08-21T19:54
происшествия
нефтеюганск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители ХМАО проверят информацию СМИ о том, что житель Нефтеюганска бил своих детей электрошокером на улице, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее местный портал 86.ru писал, что сотрудница скорой помощи, возвращаясь с вызова, увидела, как во дворе одного из домов в Нефтеюганске мужчина "стреляет" по рукам своим маленьким детям электрошокером, в ответ на эти удары дети плакали. Прохожие успели заснять на видео инцидент, однако мужчина, заметив съемку, вместе с детьми и сопровождавшей его спутницей скрылся. "В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в релизе прокуратуры. Региональное управление СК РФ начало свою проверку по инциденту, отметив, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html
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происшествия, нефтеюганск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нефтеюганск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей

СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Скорая помощь. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители ХМАО проверят информацию СМИ о том, что житель Нефтеюганска бил своих детей электрошокером на улице, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее местный портал 86.ru писал, что сотрудница скорой помощи, возвращаясь с вызова, увидела, как во дворе одного из домов в Нефтеюганске мужчина "стреляет" по рукам своим маленьким детям электрошокером, в ответ на эти удары дети плакали. Прохожие успели заснять на видео инцидент, однако мужчина, заметив съемку, вместе с детьми и сопровождавшей его спутницей скрылся.
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«
"В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в релизе прокуратуры.
Региональное управление СК РФ начало свою проверку по инциденту, отметив, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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