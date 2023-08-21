https://ria.ru/20230821/elektroshoker-1891387250.html

СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей

СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей - РИА Новости, 21.08.2023

СК проверит, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей

Правоохранители ХМАО проверят информацию СМИ о том, что житель Нефтеюганска бил своих детей электрошокером на улице, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:54

2023-08-21T19:54

2023-08-21T19:54

происшествия

нефтеюганск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители ХМАО проверят информацию СМИ о том, что житель Нефтеюганска бил своих детей электрошокером на улице, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее местный портал 86.ru писал, что сотрудница скорой помощи, возвращаясь с вызова, увидела, как во дворе одного из домов в Нефтеюганске мужчина "стреляет" по рукам своим маленьким детям электрошокером, в ответ на эти удары дети плакали. Прохожие успели заснять на видео инцидент, однако мужчина, заметив съемку, вместе с детьми и сопровождавшей его спутницей скрылся. "В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в релизе прокуратуры. Региональное управление СК РФ начало свою проверку по инциденту, отметив, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html

https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html

нефтеюганск

россия

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происшествия, нефтеюганск, следственный комитет россии (ск рф), россия